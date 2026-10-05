El jugador del Bayern Múnich entró de cambio en la victoria de los galos ante el cuadro belga

El jugador más importante de la victoria de Francia ante Bélgica este lunes 5 de octubre en UEFA Nations League, sin duda debe ser Michael Olise, pues apenas con media hora de juego y habiendo entrado de cambio, el dorsal 11 se 'despachó' con dos goles y una asistencia que encaminaron que Zidane volviera a sumar de tres puntos en uno de sus primeros partidos bajo su gestión.

Debido a la cronología de los hechos, es evidente que Olise fue clave en la remontada de los galos, pues a pesar de que 17 minutos después de su entrada el encuentro estaba empatado a un gol, sus participaciones de gol directas e indirectas han puesto cifras definitivas en el marcador del partido que se jugó en Saint-Denis.

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El impresionante partido de Olise

Michael Olise entró al minuto 60 al partido en contra de Bélgica, pues Zidane notó que era el momento ideal para hacer uso de una impresionante banca que tenía a su disposición, pues al mismo tiempo entró Ryan Cherki y ambos fueron autores de goles en el partido, el 11 de los franceses ingresó en sustitución de Ousmane Dembélé.

Pasaron 21 minutos para que comenzara el show de Olise, pues primero vino una gran asistencia para el jugador del Manchester City, Ryan Cherki con el gol de la voltereta al 81', pero tan solo siete minutos después, el jugador del Bayern logró anotar su primer gol del compromiso en una jugada que peleó en todo momento, pues una barrida en los linderos del área le permitió llegar enfrente del portero y definir ante el portero Vandervoort.

La actuación de Olise se volvió todavía más impresionante, pues tan solo tres minutos más tarde, al 90+1, vino lo que puede ser catalogada como la mejor jugada del partido, pues Doué controló el balón de manera magistral, posteriormente filtró un pase para Olise y, Michael, lo único que tuvo que hacer fue definir de nuevo en contra de un portero que tan solo 15 minutos antes tenía un solo gol en contra.

Michael Olise aplaude la victoria de Francia ante Bélgica | AP

Más allá de los dos goles y la asistencia, también hay que resaltar que el mundialista con Francia sumó un total de tres disparos a puerta, de los cuales, como ya se ha mencionado, dos terminaron al fondo de las redes.

El importante del inicio de la era Zizou

Son cuatro partidos los primeros que ha jugado la Selección Francesa de la mano de Zinedine Zidane: Turquía, Bélgica, Francia y de nuevo los belgas, pero esta vez como locales. En cuanto a Michael Olise, no anotó en el primer encuentro; sin embargo, los tres siguientes terminó siendo relevante en las anotaciones del conjunto francés.

A Bélgica le anotó en el minuto 88 durante el primer partido que jugaron, así que ha quedado marcado como el héroe en los dos encuentros que jugaron en contra de los belgas. Ya en el tercer partido ante Italia, Olise fue el autor del gol del empate a un gol, pero este fue el mejor de todos con un bombazo al ángulo que entró 'de campanita'; finalmente, los goles que cierran la cuota de Fecha FIFA se han dado este lunes en Saint-Denis para un total de cuatro, siendo el máximo anotador de los galos en esta convocatoria.