Zidane golpea a Materazzi con un cabezazo en el pecho durante la Final del Mundial 2006 | ESPECIAL

El exfutbolista francés habló al respecto de uno de los momentos más recordados de su carrera

Zinedine Zidane volvió a referirse a uno de los episodios más recordados en la historia de los Mundiales: el cabezazo que le propinó a Marco Materazzi durante la Final de Alemania 2006 entre Francia e Italia. A 20 años de aquel momento, el histórico futbolista francés reconoció que no se siente orgulloso de lo ocurrido.

Aquella acción durante el tiempo suplementario provocó la expulsión de Zidane en el último partido de su carrera como futbolista profesional. Italia terminó conquistando el Mundial en la tanda de penaltis y la imagen del francés golpeando al defensor italiano quedó como una de las escenas más emblemáticas de aquella edición.

Zidane recuerda el cabezazo a Materazzi

"No son arrepentimientos, pero es parte de mi carrera. No estoy orgulloso de lo que pasó", aseguró Zidane al recordar lo ocurrido frente a Materazzi. El francés reconoció que las imágenes continúan apareciendo constantemente y mantienen vivo aquel episodio dos décadas después.

Sin embargo, 'Zizou' señaló que aquel incidente no representa por completo su trayectoria y destacó que también conserva numerosos recuerdos positivos de sus años como futbolista. Entre ellos colocó especialmente lo conseguido con Francia durante el Mundial de 1998.

Zinedine Zidane, en Alemania 2006 | MEXSPORT

Al hablar sobre su mejor recuerdo con la Selección Francesa, Zidane eligió precisamente la conquista de aquella Copa del Mundo. Francia derrotó a Brasil en la Final y el exmediocampista calificó aquella experiencia como "un sueño hecho realidad".

Zidane y su nueva etapa con Francia

La historia de Zidane con la Selección Francesa entró en una nueva etapa después de que el pasado 28 de julio fuera presentado como director técnico del combinado nacional. El exentrenador del Real Madrid regresó de esta manera al equipo con el que alcanzó la gloria como futbolista.

Antes de llegar al banquillo de Francia, Zidane construyó una exitosa trayectoria como entrenador del Real Madrid, club con el que conquistó tres Champions League consecutivas entre 2016 y 2018, además de títulos de LaLiga, Mundiales de Clubes, Supercopas de Europa y la Copa del Rey como integrante del cuerpo técnico.

Zinedine Zidane debuta como entrenador de Francia | AP