Dónde ver Italia vs Turquía: canales y hora del partido de la UEFA Nations League

Se juega la cuarta fecha en el Grupo A con los turcos en busca de su primer punto

Italia y Turquía se miden en la cuarta fecha de la UEFA Nations League en Bolonia; el tercero y cuarto del Grupo A se ven las caras este 5 de octubre en punto de las 12:45hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás ver a través de SKY Sports.

¿Cómo le fue a Turquía en su más reciente partido?

De Bruyne mostró su altísimo nivel y demostró que aún puede dominar un partido a los 35 años al marcar los dos primeros goles de Bélgica en una victoria por 3-0 sobre Turquía en la Liga A.

De Bruyne abrió el marcador a los 10 minutos del partido en Lieja, cuando hizo una pared con Dodi Lukébakio y remató desde cerca del borde del área para hacer rugir el Estadio Maurice Dufranse.

Bélgica vs Francia en la J2 de la Nations League Jugada | X:@equipedefrance

El creador de juego del Napoli colocó con efecto otro gol cuando faltaba media hora. El suplente Romelu Lukaku sentenció el triunfo ante los turcos. Lukébakio estrelló el balón en el poste dos veces.

“Intento liderar con el ejemplo para los jugadores más jóvenes, y ellos me siguen con facilidad", dijo De Bruyne. "Siento que todavía puedo aportar. Lo estoy disfrutando, y eso es lo principal”.

Turquía vs Francia en la J1 de Nations League | AP

¿Cómo le fue a Francia vs Italia?

Las cosas pintaban bien para el equipo local cuando Michael Olise puso a Francia por delante en el minuto 55 con un disparo con efecto desde 20 metros que entró tras pegar en el travesaño.

Pero una mala defensa a mitad de la segunda parte permitió que el defensor central italiano Alessandro Bastoni se colara y tocara un remate raso junto al poste derecho para asegurar un empate 1-1.

Michael Olise marca un golazo en el Francia vs. Italia | AP

Francia lidera el Grupo 1 con siete puntos, seguida por Bélgica con seis, Italia con cuatro y Turquía no ha sumado unidades. Los franceses terminaron con su paso perfecto en esta Fecha FIFA.

Fecha: 5 de octubre

Hora: 12:45

Transmisión: SKY Sports