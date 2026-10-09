Mourinho defiende a Mbappé ante polémica de su lesión y lanza advertencia a los jugadores del Real Madrid

El entrenador merengue respaldó a Mbappé y lanzó una advertencia sobre la exigencia de vestir la camiseta del club blanco

José Mourinho salió en defensa de Kylian Mbappé en medio de la polémica que rodea al delantero francés, quien recibió críticas por sus actividades durante la recuperación de una lesión. El entrenador portugués aseguró que el atacante no ha incumplido sus obligaciones con el Real Madrid y dejó clara su postura sobre la situación.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el estratega también envió un mensaje contundente a la afición merengue sobre el nivel de exigencia que impondrá a sus futbolistas. Mourinho afirmó que aquellos jugadores que no se comporten a la altura de la institución no tendrán un lugar en el banquillo.

Mourinho respalda a Mbappé tras la polémica

El nombre de Mbappé quedó en el centro de la conversación después de que se cuestionara su comportamiento durante el periodo de recuperación de su lesión. Las imágenes del atacante en actividades fuera de los terrenos de juego provocaron críticas, mientras que su situación física generó dudas sobre su disponibilidad para los compromisos del conjunto blanco.

Ante este escenario, Mourinho defendió al delantero y sostuvo que no ha fallado en sus responsabilidades profesionales. El portugués dejó claro que, si considera que el francés está en condiciones de jugar, será porque tiene la certeza de que ha cumplido con sus obligaciones como futbolista del Real Madrid.

Kylian Mbappé regresando a los entrenamientos del Real Madrid | X @realmadrid

De esta manera, el técnico respaldó públicamente a Mbappé y rechazó que la controversia sea motivo suficiente para apartarlo del equipo. Su postura también representa un mensaje para quienes cuestionaron al atacante, pues Mourinho considera que las decisiones deportivas deben basarse en el cumplimiento de las responsabilidades y no únicamente en la presión externa.

Mourinho advierte a los jugadores del Real Madrid

El entrenador portugués también se refirió a la exigencia que representa vestir la camiseta merengue y prometió que no permitirá faltas de compromiso. "Cuando un jugador no se comporte como un jugador del Madrid o falla como un jugador del Madrid las 24 horas del día, no van a ver a ese jugador en el banquillo", expresó ante los medios.

Mourinho fue más allá al explicar que los futbolistas que no estén a la altura de las exigencias del club ni siquiera tendrán la oportunidad de permanecer entre los suplentes. "No lo van a pitar porque va a estar en su casa. No le daré la oportunidad de estar ni en el banquillo", sentenció, al dejar clara su intención de mantener una disciplina estricta dentro de la plantilla.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid | AP