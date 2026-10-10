El técnico de Atlante destacó la calidad de Mora y declaró que el próximo año seguramente ya estará en el viejo continente

Gilberto Mora tendría la posibilidad de dar el salto al futbol europeo en enero de 2027, una vez que cumpla la mayoría de edad. Así lo consideró Miguel Herrera, quien aseguró que el juvenil de Tijuana cuenta con la calidad necesaria para afrontar el reto y responder a las expectativas que está generando su talento.

En entrevista exclusiva para RÉCORD, el entrenador de Atlante habló sobre el futuro del mediocampista mexicano y señaló que el próximo mercado invernal podría abrirle las puertas para continuar su carrera en el Viejo Continente.

"Seguramente en enero, porque ya va a tener mayoría de edad, seguramente en enero se le va a dar la posibilidad de abrirse, y claro que sí, tendrá que ir consciente de que va a ser un tipo que carga muchas esperanzas de todos y que tendrá que demostrar la capacidad de jugador que es", explicó.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La personalidad de Mora

Herrera, quien conoce a Mora desde que tenía 12 años, destacó que su personalidad dentro del terreno de juego lo convierte en un futbolista diferente, ya que para el estratega, el joven no solamente sobresale por sus condiciones técnicas, sino también por la confianza con la que pide la pelota y asume responsabilidades a pesar de su corta edad.

"Es un tipo diferente, sin ninguna duda. Es un tipo que va a marcar muchas cosas diferentes, porque además lo ves jugar igual en Xolos, lo ves jugar igual contra Colombia, contra Inglaterra, contra el que le pongan. El tipo tiene un desparpajo, sale a jugar, sale a pedir la pelota, con 17 años, ya asume su responsabilidad, su rol", comentó.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Una de las cartas más importantes del balompié nacional

El entrenador también consideró que Mora es actualmente una de las cartas más importantes del futbol mexicano y confía en que pueda mantener el nivel que lo esta colocando bajo los reflectores. No obstante, advirtió que el juvenil deberá aprender a manejar las comparaciones y la presión que suelen acompañar a las promesas nacionales.

"Él tendrá que asumir su responsabilidad y su cabeza tendrá que estar muy consciente de que tiene que hacer lo que está haciendo, disfrutar lo que hace en la cancha, hacerlo muy bien y tratar de mantener ese nivel", agregó Herrera.