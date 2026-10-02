El joven jugador de Tijuana nuevamente llamó la atención de grandes clubes en el Viejo Continente

¿Rumbo a la Premier League? Un par de meses después de que finalizó la Copa del Mundo 2026, Gilberto Mora nuevamente suena como posible refuerzo de clubes en Europa. Ahora fue Liverpool el que sonó con más fuerza e incluso trascendió la millonaria oferta que preparan los reds.

Uno de los primeros medios en reportar el interés del conjunto inglés en el futbolista de Xolos de Tijuana fue el sitio británico Football Insider, el cual reportó que la oferta ronda los 40 millones de euros. Sin embargo, en el programa de Los Infiltrados de RÉCORD se analizaron todas las implicaciones que tendría la salida de 'Morita' rumbo a la Premier League.

¿Qué implicaría el fichaje de Gilberto Mora con Liverpool?

Según señaló Alberto Bernard, efectivamente la oferta que por ahora se prepara es de 40 millones de euros y destacó que un factor importante es que, como Mora cumplirá 18 años pronto (el próximo 14 de octubre), los Reds podrían movilizarse en el mercado de invierno.

"Liverpool sí lo trae detectado y que va, eso es lo que dicen, al menos algunas cuentas de Liverpool, que va a presentar una oferta. Acuérdense que ya va a ser mayor de edad pronto. Por eso, en la ventana de diciembre, tú ya puedes llegar a decir: 'Me interesa' y ya empezar a a a negociarlo", declaró.

Gilberto Mora, Johan Vásquez y Armando González previo a un juego de la Selección Mexicana | IMAGO7

En ese contexto, Carlos Ponce de León señaló que una valoración de CIES, que toma en cuenta la edad, el momento de la temporada, goles asistencias, etc., contempla a Mora en "25, casi 26 millones de euros". No obstante, Bernard señaló que la oferta de 40 millones toma en cuenta otras cosas.

"Falta ver lo intangible. ¿Cuál es lo intangible? Tan simple, le dieron el diez de la Selección Nacional, ya eso le da un plus a la negociación, o sea, porque ya no estás comprando a un chiquillo de la Selección Mexicana. Y ahí te va otra. Al diez titular de la Selección Mexicana", enfatizó.

Gilberto Mora cobra un penal ante Pumas | IMAGO 7

¿Cuáles son los clubes interesados en Gilberto Mora?