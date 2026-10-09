Los Blaugranas reciben en el Camp Nou a los Azulones con un paso perfecto en el inicio del campeonato español

El FC Barcelona recibirá al Getafe este sábado 10 de octubre, en partido correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga. El encuentro comenzará a las 10:30 AM, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Sky Sports e izzi, de acuerdo con la información de transmisión compartida. El Spotify Camp Nou será el escenario del enfrentamiento, en el que los dirigidos por Hansi Flick buscarán prolongar su buen momento en el campeonato español.

El conjunto blaugrana llega como líder de la clasificación, con 21 puntos después de ganar sus siete compromisos anteriores. Por su parte, el Getafe, dirigido por José Bordalás, ocupa la undécima posición con ocho unidades y buscará dar la sorpresa ante uno de los equipos más fuertes del arranque de la temporada.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El Barcelona atraviesa un gran momento futbolístico y tendrá la oportunidad de sumar su octava victoria consecutiva en el torneo doméstico. Los culés han marcado 31 goles y recibido siete en sus primeros siete encuentros, números que reflejan su capacidad ofensiva y el buen funcionamiento colectivo que ha conseguido el equipo de Hansi Flick.

Entre los futbolistas que pueden marcar la diferencia destacan Lamine Yamal, Pedri y Fermín López, quienes aportan creatividad y desequilibrio en el ataque blaugrana. Además, Gabriel Jesus aparece como una alternativa para reforzar la ofensiva, mientras que la disponibilidad de Raphinha y Joan García será uno de los aspectos a seguir antes del silbatazo inicial.

Panorámica del Camp Nou durante la remodelación del mismo | AP

Del otro lado, el Getafe afrontará una prueba complicada frente al líder invicto de LaLiga. El equipo de Bordalás suma dos victorias, dos empates y tres derrotas, con cuatro goles anotados y siete recibidos, por lo que necesitará mejorar su producción ofensiva para competir en el Spotify Camp Nou.

El historial también favorece ampliamente al Barcelona: de acuerdo con los registros de los enfrentamientos ligueros, los catalanes acumulan 32 victorias, por cuatro del Getafe y diez empates en 46 partidos. Con estos antecedentes, los blaugranas parten como favoritos, aunque deberán superar el orden defensivo de los visitantes para mantener su racha y consolidarse en la cima de la clasificación.