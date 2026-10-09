El cuadro amarillo tuvo en sus manos una ventaja de cinco puntos por encima del Bayern, pero un 'viejo conocido' arruinó su festejo en casa

Borussia Dortmund estuvo muy cerca de ganar sus primeros cinco partidos de manera consecutiva en esta temporada de Bundesliga; sin embargo, Werder Bremen, de la mano de Niclas Füllkrug, exjugador del equipo amarillo, lograron empatar a dos goles en un duelo de alto calibre para iniciar con la Jornada 5 de la campaña.

Si el Bayern Munich llega a ganar su partido de este fin de semana en contra del Augsburgo, la diferencia de goles lo haría ser el líder para las siguientes semanas y de cara al regreso de la UEFA Champions League, donde ambos clubes de la parte más alta de la Bundes tendrá participación.

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El Dortmund iba a aganar, pero...

A pesar de que desde el inicio del partido, Borussia Dortmund fue un equipo ampliamente superior, el primer gol del encuentro llegó hasta el minuto 80, donde incluso ya había existido una falla importante de parte de Fábio Silva, pero de buena manera, Daniel Svensson se lanzó para 'cerrar la pinza' y poner por delante a los suyos.

Tan solo cinco minutos más tarde, en una jugada a balón parado, Nico Schlotterbeck puso el segundo tanto en la pizarra para los suyos, pues con un cabezazo logró vencer al guardameta y sumó el que hasta ese momento parecía el gol definitivo del partido para la quinta victoria consecutiva de los locales en lo que va de toda la temporada.

El desastre de las Abejas llegó a partir del minuto 88, pues en una desatención defensiva, Ludovit Reis puso el descuento para el Bremen y desató una 'ola' de nerviosismo en el terreno de juego del Signal Iduna Park, pero tan solo unos minutos más tarde, al 90+2', al igual que el segundo gol del Dortmund, llegó el del empate, pero gracias a Niclas Füllkrug, quien de cabea 'aniquiló' los sueños de un inicio de cinco partidos invictos por parte de los locales.

Nico Schlotterbeck festeja gol ante Werder Bremen | AP

Es importante resaltar que Füllkrug fue jugador del Borussia hasta hace un tiempo, incluso siendo uno de los finalistas de la Champions League en 2024 cuando perdieron en contra del Real Madrid, pero esa temporada fue una de las mejores de su carrera antes de su salida a West Ham y posteriormente al Milan, donde pasó de noche.

¿El Dortmund perderá el liderato?

Son dos equipos los que podrían arrebatarle el liderato al Borussia Dortmund: Bayern Munich y Freiburg, pues ambos tienen 10 puntos hasta antes del inicio del reto de la Jornada 5 de la Bundesliga; ambos equipos tienen una mejor diferencia goleadora que las Abejas, por lo que si ganan su duelo correspondiente será fácil rebasarlos.

El Bayern enfrentará a Augsburg en su partido, mientras que Freiburg será rival de uno de los grandes oponentes del Dortmund: Schalke 04, así que un rival de los amarillos podría ayudarle a quedar en la cima de la tabla.