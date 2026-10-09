Jonathan Gómez levanta la mano en Alemania: ya marcó su primer gol en la Bundesliga 2

El lateral mexicoamericano suma un tanto en sus primeros partidos en Alemania, donde busca consolidarse tras su salida del PAOK

Jonathan Gómez comienza a encontrar continuidad en el futbol alemán, debido a que el lateral izquierdo de raíces mexicanas vive una nueva etapa con el Osnabrück, equipo de la segunda división de Alemania, donde ya consiguió su primera anotación en la temporada y registra una calificación promedio de 7.57 en sus primeros tres encuentros, de acuerdo con los datos de Sofascore.

El defensor de 23 años llegó cedido por el PAOK de Grecia hasta el final de la campaña, con la intención de sumar minutos y continuar su desarrollo en Europa. Aunque todavía no juega en la Bundesliga, la máxima categoría alemana, sus primeros números con el Osnabrück representan un comienzo positivo.

Jonathan Gómez busca consolidarse en Alemania

En su debut liguero, Gómez fue titular en la victoria por 3-1 ante el Eintracht Braunschweig. Disputó 86 minutos en un encuentro en el que su equipo consiguió sus tres puntos con anotaciones de Daniel-Kofi Kyereh, Bjarke Jacobsen y Robin.

Jonathan Gómez | AFP

Posteriormente, el lateral volvió a tener actividad ante el Hertha Berlín y el Holstein Kiel. Aunque el Osnabrück perdió 3-1 frente al Hertha, Gómez recibió una calificación de 8.1, mientras que en el empate 1-1 contra el Kiel obtuvo un 7.5.

Un mexicanoamericano con pasado en España y Grecia

Nacido en Texas, Gómez se formó en el futbol estadounidense y también desarrolló parte de su carrera en España, donde pasó por la Real Sociedad B, Mirandés y Albacete. En enero de 2026 formó parte del equipo manchego que eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey, una de las grandes sorpresas del torneo.

Equipo de Jonathan Gómez | X:@FussballBR