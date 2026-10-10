El mediocampista suizo fue captado en video discutiendo con un aficionado

Granit Xhaka se encuentra en el centro de la polémica luego de protagonizar un altercado con un aficionado. El incidente ocurrió mientras el mediocampista suizo enfrenta las repercusiones legales tras confirmarse que obtuvo un certificado de vacunación falso durante la pandemia de COVID-19, situación por la cual las autoridades de su país le impusieron una multa condicional que ronda los 150 mil francos suizos.

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El jugador del Sunderland aceptó públicamente su responsabilidad y explicó los términos de su sanción, detallando que se trata de una pena suspendida sujeta a un periodo de libertad condicional de dos años, por lo que no tendrá que desembolsar el monto económico a menos que incurra en otra infracción en ese lapso.

¿Cuál fue la reacción de Xhaka?

La tensión en torno al exjugador del Arsenal aumentó tras la filtración de un video en redes sociales donde se le observa haciéndose de palabras con un sujeto en la vía pública.

En las imágenes, un individuo le dirige una seña obscena al futbolista, desatando la reacción de Xhaka, quien intentó acercarse al autor de la grabación mientras su acompañante trataba de calmarlo.

Tras los abucheos y los gritos alusivos al coronavirus, el mediocampista abandonó el lugar tras intercambiar un apretón de manos con un transeúnte.

Granit Xhaka en un entrenamiento del Arsenal | INSTAGRAM @GRANITXHAKA