Xhaka recibe libertad condicional en el caso del documento falso de vacunación contra COVID-19

Afición de Suiza durante un partido | AP

El ex jugador del Arsenal reconoció su error al mentir con la vacuna, además de pagar una multa

El capitán de Suiza y del Sunderland, Granit Xhaka, dijo el jueves que fue puesto en libertad condicional por dos años después de admitir que obtuvo un certificado de vacunación falso durante la pandemia de COVID-19.

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Acepto la decisión y asumo la responsabilidad”, escribió Xhaka, de 34 años, en una publicación de Instagram explicando los detalles de un caso revelado en informes de los medios suizos el mes pasado.

Xhaka, jugador del Sunderland | AP

La condena también incluyó una multa suspendida de 150.000 francos suizos (180.000 dólares), escribió, añadiendo que pagó las costas judiciales.

Granit Xhaka con arbitraje en el Mundial 2026 | AP

Xhaka, que ostenta el récord de 152 partidos con la selección masculina de Suiza, se retiró de la convocatoria para cuatro partidos de la UEFA Nations League en las últimas dos semanas. Durante ese tiempo, prestó declaración ante la fiscalía de Lucerna, que investigaba a un médico del cantón.

Suiza ganó los cuatro partidos de su grupo en la Liga de Naciones (segunda división) sin Xhaka.