El capitán de Suiza y del Sunderland, Granit Xhaka, dijo el jueves que fue puesto en libertad condicional por dos años después de admitir que obtuvo un certificado de vacunación falso durante la pandemia de COVID-19.
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Acepto la decisión y asumo la responsabilidad”, escribió Xhaka, de 34 años, en una publicación de Instagram explicando los detalles de un caso revelado en informes de los medios suizos el mes pasado.
La condena también incluyó una multa suspendida de 150.000 francos suizos (180.000 dólares), escribió, añadiendo que pagó las costas judiciales.
Xhaka, que ostenta el récord de 152 partidos con la selección masculina de Suiza, se retiró de la convocatoria para cuatro partidos de la UEFA Nations League en las últimas dos semanas. Durante ese tiempo, prestó declaración ante la fiscalía de Lucerna, que investigaba a un médico del cantón.
Suiza ganó los cuatro partidos de su grupo en la Liga de Naciones (segunda división) sin Xhaka.