El presidente blaugrana acusó al conjunto blanco de intentar desacreditar al club

Joan Laporta, presidente de Barcelona, volvió a defender con firmeza la inocencia de la institución en el 'Caso Negreira', asegurando que confía plenamente en la exoneración total del club tras los juicios en curso. Durante sus declaraciones el directivo lanzó un duro ataque contra la cúpula del Real Madrid, acusandoló de mantener una campaña deliberada para "desacreditar y perjudicar la imagen del Barça" ante el gran momento deportivo e institucional que vive la escuadra catalana a nivel mundial.

Laporta cuestiona al Real Madrid

El mandatario barcelonista condenó el comportamiento del acérrimo rival, luego de que este enviara abundante documentación sobre la investigación a las oficinas de la UEFA, señalando que el Madrid adopta una postura arrogante que atenta contra las propias instituciones del futbol.

Laporta compareció ante un juez por el Caso Negreira | AP

En el Madrid hablan de otros temas para desviar la atención. Estamos disfrutando del futbol, de un momento muy bonito de nuestra historia, de un reconocimiento a nivel mundial importante. Recibimos elogios de todos lados y desde Madrid intentan minimizar todo esto

“El caso Negreira... nos intentaron condenar antes de juzgarnos. Cuando nos están juzgando se está demostrando que no había nada de lo que nos acusaban y esto acabará con la absolución del Barça. Los que han estado de forma machacona y constantemente intentando desacreditar y perjudicar la imagen del Barça van a tener que rectificar”, enfatizó.

Asimismo, Laporta criticó la ausencia de la directiva merengue en escenarios de debate ejecutivo como la European Football Clubs (EFC).

Barcelona celebrando ante Sevilla en la J7 de LaLiga | AP