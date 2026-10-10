Argentina fue la selección más atacada durante el Mundial 2026

Argentina asegura que hubo amenazas antes de la Final l MEXSPORT

Un estudio oficial confirmó que la Albiceleste encabezó las agresiones digitales y señalamientos xenófobos

La Selección Argentina fue el equipo que mayor volumen de mensajes de odio y hostigamiento recibió en redes sociales durante la disputa de la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con un informe oficial publicado por la FIFA.

El análisis, elaborado por el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) sobre más de 17.1 millones de publicaciones en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok entre el 9 de junio y el 20 de julio, reveló que la intensidad de los ataques contra el combinado sudamericano se incrementó a medida que avanzaban las rondas del certamen, alimentados principalmente por acusaciones de supuestos favores arbitrales y descalificaciones xenófobas.

Detrás de la escuadra albiceleste, el listado de selecciones con mayor cantidad de agresiones digitales lo completaron Inglaterra, España, Brasil y Noruega.

Racismo, xenofobia y amenazas a los árbitros: Las cifras del reporte de FIFA

El documento del ente rector del futbol mundial desglosó las temáticas más recurrentes dentro de la conversación digital durante la justa mundialista, destacando un marcado sesgo geográfico en la procedencia de los insultos.

Lautaro festeja al final del partido entre Argentina e Inglaterra, en el Mundial 2026. l AP

En la categoría de ataques dirigidos a futbolistas específicos, Argentina se ubicó en la cuarta posición, superada por las delegaciones de Francia, Inglaterra y Portugal, donde el racismo hacia jugadores de origen africano concentró gran parte de los comentarios negativos.

Europa se posicionó como la región que mayor cantidad de mensajes discriminatorios generó a lo largo del torneo, seguida por Sudamérica. Además, países como Sudáfrica, Argentina e Inglaterra fueron los focos principales de señalamientos ligados a debates de inmigración e identidad nacional.

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