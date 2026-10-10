El mexicano disputó los 90 minutos y fue parte del marcador del partido

Las mejores ligas de futbol están de regreso y con ellas los mexicanos en el extranjero. Durante el arranque de la Jornada 6 de la Serie A, el defensor Johan Vásquez protagonizó la victoria de su equipo 2-1 sobre la Fiorentina. El Genoa logró imponerse por la mínima luego de que el propio central anotó un autogol en los últimos 20 minutos.

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¿Cómo fue el error de Vásquez?

Durante la segunda mitad del partido, cuando el Genoa ya controlaba las acciones con un contundente 2-0 desde el minuto 15, una jugada por la banda derecha puso al equipo de la Fiore en los linderos del área chica. Álex Jiménez disparó el balón en busca de un centro raso, desafortunadamente para el cuadro local Vásquez encontró la bola y la terminó desviando.

Milutin Osmajic tras gol de Fiorentina | AP

El balón se coló en el primer poste de Justin Bijlow, quien ya se había lanzado al palo derecho en busca de cortar el centro, por lo que no tuvo tiempo de reaccionar a tiempo y evitar que cayera el primero del cuadro local.

Genoa se aleja de la zona de descenso

El conjunto genovés aprovechó su condición de local para tomar una ventaja temprana y encaminar un triunfo importante en el campeonato italiano. Apenas al minuto 7, Milutin Osmajic abrió el marcador, sorprendiendo a una defensa visitante que no consiguió asentarse durante los primeros instantes del partido.

Siete minutos después, Junior Messias amplió la diferencia para el Genoa. Con el 2-0 en el marcador, el equipo local encontró tranquilidad para manejar el encuentro, mientras que la Fiorentina tuvo dificultades para responder ante la desventaja y generar peligro constante sobre la portería rival.

Genoa vs Fiorentina, Jornada 6 Serie A | AP

Al minuto 72, aproximadamente, un centro de Jiménez terminó con un desvío de Johan Vásquez que envió el balón al fondo de su propia portería. El autogol permitió que la Fiorentina recortara distancias y puso suspenso en el cierre del compromiso, con el marcador 2-1 a favor del Genoa.

Pese al infortunio del mexicano, el conjunto local consiguió mantener la ventaja. La Fiorentina intentó aprovechar el impulso del descuento para encontrar el empate, pero careció de profundidad para generar ocasiones claras de manera constante. La defensa genovesa resistió durante los últimos minutos y así logró sacar tres puntos que lo colocan en el lugar 17 de la Serie A.