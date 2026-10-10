El entrenador mexicano ya visualiza su posible esquema para su debut oficial

Javier Aguirre tuvo su conferencia prensa, previo a su debut ante el Racing de Santander de la Jornada 8 de LaLiga, y como no es novedad el entrenador mexicano hizo de las suyas y terminó bromeando con los reporteros.

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¿Qué dijo el Vasco Aguirre?

Con la buena actitud y el entusiasmo de enfrentar este proyecto, el estratega habló sobre lo que prepara con el Valencia para la dura visita al Campos de Sports de El Sardinero.

"Con los jugadores no te fijas en el pasaporte o en la edad, te fijas en la calidad. Guerra, Jesús... veo el mural de los canteranos internacionales y alucinas de lo que hay ahí", destacó sobre la plantilla que tiene.

Javier Aguirre al ser presentado como el nuevo entrenador del Valencia | X @valenciafc

Sin embargo, hizo más dinámica la rueda de prensa y bromeó sobre el parado táctico con un juego de palabras para simplificar su idea: "Línea de cuatro o de cinco… ¿cómo han sabido eso? Voy a tener que cerrar esto a cal y canto…"

"Los sistemas son dinámicos, pasan dos minutos y haces otra foto y es otra formación. Son números telefónicos, es muy dinámico. Si, ensayamos con un jugador entre centrales... estamos probando cosas para ver qué es lo que mejor le va al equipo”, mencionó.

Aunque fue contundente al señalar sobre los jugadores disponibles: “Hoy anunciaremos la lista de convocados, pero aún no está cerrada. Hay tres o cuatro jugadores sobre los que todavía tengo que hablar con el cuerpo médico. Rioja definitivamente no llegará a tiempo, pero Danjuma sí."

Javier Aguirre dando indicaciones en un entrenamiento con el Valencia | X @valenciafc

Valencia tendrá 'marca registrada' de Javier Aguirre

Puntualizó que impondrá su identidad para el conjunto "Che": "Mis equipos se caracterizan por correr y pelear mucho. Si hay algo que los define, es que nunca bajamos la guardia; siempre lo damos todo, sin reservas. Jamás verás un equipo mío apático."

Mientras tanto, sobre su vínculo con los aficionados resaltó que siempre se siente el cariño: "No tengo redes sociales, la gente que me reconoce me saluda con mucho cariño, la gente está expectante, estoy tranquilo, no me tengo que esconder. La gente está con muchas ganas, muy contenta".