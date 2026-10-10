El campo se inundó por aviones de papel lanzados por los fans | @speedlne

Los lanzamientos de objetos continuaron tras los intentos de reanudar el encuentro y el árbitro decretó la suspensión definitiva

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga, terminó suspendido este sábado 10 de octubre luego de que los aficionados locales lanzaran aviones de papel, pequeñas pelotas de plástico y otros objetos al terreno de juego.

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El encuentro, que marcaba el regreso del Rayo a su estadio de Vallecas tras disputar sus tres anteriores compromisos como local en Butarque, comenzó en medio de un ambiente de tensión por las protestas dirigidas contra la directiva del club madrileño.

¿Por qué lanzaron aviones de papel a la cancha?

La protesta estalló al minuto 13, cuando el Athletic se preparaba para cobrar un tiro de esquina. Desde las gradas cayó una lluvia de objetos mientras los seguidores mostraban una pancarta con el mensaje: “Presa, la pelota está en tu tejado”, en referencia al presidente Raúl Martín Presa.

Afición lanzó aviones de papel en forma de protesta en España | @OneFootball

El árbitro José María Sánchez Martínez detuvo las acciones para permitir que los trabajadores retiraran los objetos del césped. Durante la interrupción, los aficionados también corearon consignas contra el dirigente.

El partido se reanudó, pero volvió a detenerse

Después de limpiar el terreno de juego, los futbolistas regresaron para continuar el encuentro; sin embargo, los lanzamientos se repitieron poco después.

El colegiado envió entonces a los equipos a los vestidores y se advirtió a la afición que nuevos incidentes podrían provocar la suspensión definitiva.