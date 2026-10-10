Una pelea campal durante un partido de futbol en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, escaló a una situación de riesgo luego de que uno de los involucrados sacara un arma de fuego y realizara disparos al aire para intimidar a sus rivales. De acuerdo con reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez, policías capitalinos detuvieron al presunto responsable.
¿Cómo ocurrió la pelea campal en Iztapalapa?
Los hechos quedaron registrados en un video compartido por Carlos Jiménez en redes sociales, en el que se observa una discusión entre varios hombres durante un encuentro de futbol.
En las imágenes, dos hombres vestidos de naranja protagonizan un enfrentamiento verbal. En medio de la confrontación, uno de ellos saca un arma de fuego apuntando al otro sujeto para intimidarlo.
Pese a la amenaza, el otro hombre continúa acercándose, por lo que el sujeto armado realiza disparos al aire. La detonación provoca que otros presentes intervengan para intentar detenerlo y quitarle el arma.
De acuerdo con la grabación, uno de los presentes logró embestirlo y, una vez en el suelo, los demás lograron quitarle el arma y otros sujetos comenzaron a golpearlo, mientras la confrontación entre los asistentes continuaba,
¿Detuvieron al hombre que disparó en Iztapalapa?
Según la información difundida por el periodista, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al lugar y detuvieron al hombre que presuntamente realizó los disparos.
El caso se dio a conocer mediante el video difundido en redes sociales, en el que se observa cómo una discusión durante un partido de futbol terminó en una riña con detonaciones de arma de fuego.