El Centro Penitenciario de El Castillo volvió a registrar hechos violentos este viernes 9 de octubre / Especial

El jueves hubo un enfrentamiento que dejó 10 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad

La violencia volvió a sacudir el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde una nueva riña registrada este viernes 9 de octubre dejó como saldo dos Personas Privadas de la Libertad fallecidas. El incidente ocurrió apenas un día después de otro enfrentamiento al interior del mismo penal que dejó 10 personas muertas, por lo que la cifra acumulada asciende a 12 fallecimientos en dos días, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales.

Podría interesarte Contra Caos en penal de Mazatlán: suspenden visitas tras riña que dejó 10 muertos

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó mediante un comunicado que la Dirección del Centro Penitenciario reportó el nuevo enfrentamiento dentro de uno de sus módulos. Ante la emergencia, integrantes del Grupo Interinstitucional desplegaron un dispositivo para recuperar el control de la zona y garantizar la seguridad tanto de la población penitenciaria como del personal operativo y administrativo.

La violencia volvió a sacudir el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa / Especial

¿Qué pasó este viernes en el penal de Mazatlán?

Las autoridades estatales señalaron que, después de recibir el reporte de la nueva riña, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Una vez controlada la situación, se confirmó el fallecimiento de dos internos, aunque en la información difundida inicialmente no se detallaron sus identidades ni las circunstancias específicas en las que perdieron la vida.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa recibió la notificación sobre los hechos y será la encargada de desarrollar las investigaciones para establecer cómo comenzó el enfrentamiento, quiénes participaron y las responsabilidades que pudieran derivarse de esta nueva jornada de violencia dentro del centro penitenciario.

Una nueva riña se registró este viernes 9 de octubre y dejó como saldo dos personas muertas / Especial

Personal de Trabajo Social también comenzó las labores para contactar a los familiares de las personas fallecidas y proporcionarles la información necesaria. La Secretaría de Seguridad Pública indicó que el resto de los internos se encuentra bien y que las fuerzas de seguridad mantienen presencia tanto dentro como en los alrededores del penal para preservar el orden.

“Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos”, concluyó el comunicado.

Doce personas han muerto en dos días en El Castillo

La nueva riña ocurre solamente un día después de uno de los episodios más violentos registrados recientemente dentro del penal de El Castillo. Durante el jueves se produjo otro enfrentamiento que dejó 10 personas fallecidas, entre ellas nueve internos y un menor de 11 años, además de 16 personas privadas de la libertad lesionadas, quienes tuvieron que recibir atención médica.

La magnitud del incidente provocó una movilización del Grupo Interinstitucional para recuperar el control del centro penitenciario. Una vez contenido el enfrentamiento, las autoridades mantuvieron vigilancia especial en las instalaciones y notificaron a la Fiscalía estatal para que iniciara las investigaciones correspondientes.

La cifra acumulada asciende a 12 fallecimientos en dos días en el Penal de Mazatlán / Especial

Con las dos muertes confirmadas este viernes, el saldo conjunto de ambos episodios alcanza 12 personas fallecidas en aproximadamente dos días, mientras las autoridades trabajan para esclarecer si existe alguna relación entre los enfrentamientos y determinar qué detonó la nueva riña.

Riña del jueves ocurrió durante horario de visitas

Uno de los elementos que incrementó la preocupación durante los hechos del jueves fue que el enfrentamiento se produjo durante el horario de visitas. Ante la emergencia, el acceso de familiares tuvo que suspenderse y las autoridades establecieron un cerco de seguridad alrededor del centro penitenciario para evitar nuevos incidentes.

Como parte del operativo desplegado para controlar la situación, un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevoló el penal, considerado el segundo centro penitenciario más grande de Sinaloa. Personal de diferentes corporaciones permaneció en la zona mientras se desarrollaban las acciones para recuperar el orden.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el centro había quedado bajo control. Sin embargo, menos de 24 horas después se produjo la nueva riña que dejó otros dos internos fallecidos, obligando a desplegar nuevamente un dispositivo de seguridad.

Penal de El Castillo ya había registrado una riñas mortales

Los episodios de este 8 y 9 de octubre no son los primeros hechos violentos registrados durante 2026 en este centro penitenciario. El pasado 24 de septiembre, dos internos perdieron la vida después de que una discusión derivara en una agresión con un objeto punzocortante dentro del área de talleres.

Meses antes, el 31 de mayo, las autoridades penitenciarias también realizaron una revisión de los módulos después de recibir información sobre una posible riña. La situación provocó que se suspendiera temporalmente la visita familiar y que algunos internos fueran reubicados como medida preventiva.

A estos acontecimientos se sumaron otros fallecimientos ocurridos durante el año bajo circunstancias diferentes. El 26 de junio, un interno fue localizado sin vida dentro de su módulo luego de que se detectara su ausencia durante el pase de lista. Las primeras investigaciones manejaron la hipótesis de un probable suicidio.