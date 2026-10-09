Una riña registrada el jueves 8 de octubre al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 16 heridas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
VIDEO: Captan golpiza a policías de tránsito en el Centro Histórico; hay 7 detenidos
Entre las víctimas mortales se encuentran nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad que se encontraba en el lugar durante una visita familiar. Las personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica.
VIDEO: Golpean a migrantes cubanos en Tapachula; denuncia desata indignación
¿Qué ocurrió en el penal de Mazatlán?
Los primeros reportes señalaron que el incidente comenzó con una confrontación entre internos, durante la cual se escucharon detonaciones de arma de fuego. La situación provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad dentro y en los alrededores del centro penitenciario.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas participaron en el operativo para recuperar el control de las instalaciones. También se reportó el sobrevuelo de un helicóptero militar en la zona.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la situación fue controlada y que las autoridades permanecen en el lugar para reforzar la vigilancia y preservar el orden.
Suspenden visitas familiares hasta nuevo aviso
Tras los hechos, las autoridades suspendieron las visitas al Centro Penitenciario El Castillo como medida preventiva. La disposición busca proteger a las personas privadas de la libertad, al personal del centro y a sus familiares.
Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para reanudar el acceso de visitantes. Personal de Trabajo Social también comenzó a comunicarse con familiares de las víctimas para proporcionarles información.
Fiscalía investigará los hechos
La Secretaría de Seguridad Pública estatal notificó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, instancia que deberá esclarecer cómo comenzó el enfrentamiento y determinar las posibles responsabilidades.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen presencia en el penal para garantizar la seguridad. Por ahora, la información oficial reporta 10 personas fallecidas y 16 heridas a consecuencia de la riña.