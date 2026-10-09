Una riña en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 16 heridas / Redes Sociales

El enfrentamiento ocurrió en el Centro Penitenciario El Castillo, en Sinaloa, durante el horario de visitas. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad; las autoridades mantienen un operativo de seguridad.

Una riña registrada el jueves 8 de octubre al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 16 heridas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Entre las víctimas mortales se encuentran nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad que se encontraba en el lugar durante una visita familiar. Las personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica.

¿Qué ocurrió en el penal de Mazatlán?

Los primeros reportes señalaron que el incidente comenzó con una confrontación entre internos, durante la cual se escucharon detonaciones de arma de fuego. La situación provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad dentro y en los alrededores del centro penitenciario.

2. Elementos de seguridad acudieron al penal de Mazatlán para controlar el enfrentamiento registrado al interior de las instalaciones / Redes Sociales

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas participaron en el operativo para recuperar el control de las instalaciones. También se reportó el sobrevuelo de un helicóptero militar en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la situación fue controlada y que las autoridades permanecen en el lugar para reforzar la vigilancia y preservar el orden.

3. Las autoridades suspendieron las visitas familiares en el Centro Penitenciario El Castillo como medida preventiva tras la riña / Redes Sociales

Suspenden visitas familiares hasta nuevo aviso

Tras los hechos, las autoridades suspendieron las visitas al Centro Penitenciario El Castillo como medida preventiva. La disposición busca proteger a las personas privadas de la libertad, al personal del centro y a sus familiares.

El enfrentamiento en el penal de Mazatlán movilizó a corporaciones estatales y federales, que desplegaron un operativo para recuperar el control del lugar / Redes Sociales

Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para reanudar el acceso de visitantes. Personal de Trabajo Social también comenzó a comunicarse con familiares de las víctimas para proporcionarles información.

Fiscalía investigará los hechos

La Secretaría de Seguridad Pública estatal notificó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, instancia que deberá esclarecer cómo comenzó el enfrentamiento y determinar las posibles responsabilidades.