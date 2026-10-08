La agresión contra policías ocurrió en la calle Motolinía, cerca de Francisco I. Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México./ RS

Dos policías de tránsito y un guardia de seguridad fueron atacados durante un operativo para retirar motocicletas en la calle Motolinía; dos de las víctimas terminaron hospitalizadas

Un operativo de seguridad realizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México terminó con dos personas hospitalizadas y siete hombres detenidos, luego de que un grupo de sujetos atacara a dos policías de tránsito y a un guardia de seguridad privada. La agresión ocurrió la tarde del miércoles 7 de octubre de 2026 y quedó registrada en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

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El incidente tuvo lugar en la calle Motolinía, cerca de su cruce con Francisco I. Madero, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaba trabajos para recuperar áreas destinadas al uso público. Como parte de estas acciones, los agentes buscaban retirar motocicletas estacionadas en el lugar, aunque la intervención terminó en un enfrentamiento con varias personas que se encontraban en la zona.

La situación se salió de control cuando algunos hombres comenzaron a confrontar a los uniformados. En cuestión de momentos, la discusión derivó en agresiones físicas contra los trabajadores de seguridad, quienes intentaron alejarse para evitar que el conflicto continuara. Hasta ahora, las autoridades no han detallado qué originó el enfrentamiento ni la hora exacta en la que ocurrió.

¿Qué pasó durante el ataque a los policías en la calle Motolinía?

Parte de lo sucedido fue captado por personas que se encontraban en las inmediaciones. En uno de los videos se aprecia cómo un policía es derribado por un hombre y, antes de que consiga levantarse, otros individuos comienzan a golpearlo. El elemento permanece sobre el pavimento mientras recibe patadas, algunas de ellas dirigidas a la cabeza y al rostro.

Los agresores derribaron a los uniformados y los golpearon cuando se encontraban en el suelo, según muestran las grabaciones./ RS

En otra parte de la grabación aparece un segundo uniformado que intenta escapar de sus agresores y busca protección dentro de un establecimiento comercial. Sin embargo, varios sujetos van tras él, consiguen sacarlo del inmueble y lo tiran al suelo, donde continúan atacándolo. Las imágenes muestran que los golpes no se detuvieron incluso cuando la víctima ya se encontraba sometida.

La agresión también dejó lesionado a un trabajador de seguridad privada que participaba en las labores de apoyo. Ante las condiciones en las que quedaron las víctimas, fue necesaria la presencia de personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cuyos paramédicos acudieron para valorar a los afectados. Después de la revisión, uno de los policías de tránsito y el guardia fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

Detienen a siete hombres por agresión a policías en el Centro Histórico

Luego de que se solicitara apoyo de otros elementos de seguridad, las autoridades consiguieron detener a siete hombres de 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 años, identificados como posibles participantes en la agresión. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá esclarecer su participación y determinar las responsabilidades correspondientes.

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, confirmó el aseguramiento de los sospechosos y señaló que “los agresores ya fueron presentados ante el Ministerio Público, para continuar con las investigaciones”. La dependencia mantiene abierta la investigación para establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos y la intervención de cada uno de los involucrados.

El funcionario también explicó que los agentes participaban en un “operativo de recuperación de espacios en el Centro Histórico para el desalojo de motocicletas estacionadas en ese sitio”, una de las acciones implementadas por las autoridades para mantener despejadas las áreas de circulación y evitar la ocupación irregular de espacios públicos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la detención de siete hombres por su presunta participación en el ataque a policías./ SSC