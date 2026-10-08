Robbie Williams sorprendió a los asistentes de su primer concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México al invitar al escenario a Omar Chaparro, con quien interpretó “Better Man”.
Robbie Williams en CDMX: ¿qué canciones cantará en el Palacio de los Deportes?
El encuentro ocurrió la noche del miércoles 7 de octubre, casi al cierre de la presentación del británico como parte de su Britpop World Tour. Antes de que Chaparro apareciera, Williams recordó que ambos habían compartido escenario dos décadas atrás.
“Damas y caballeros, hace 20 años este hombre tocó la guitarra conmigo. Y esta noche cantará conmigo... es Omar Chaparro”, anunció el cantante, provocando los aplausos del público.
Robbie Williams y Omar Chaparro ya habían trabajado juntos
El dueto tuvo como antecedente un encuentro ocurrido en 2005, cuando Robbie Williams acudió al programa No Manchesde Telehit para promocionar su álbum Intensive Care.
En aquella ocasión, el cantante británico convivió con Chaparro y llegó a bromear con él durante la emisión. Veinte años después, ambos volvieron a encontrarse, ahora sobre el escenario de uno de los recintos más importantes de la capital.
Chaparro apareció visiblemente emocionado y con cierto nerviosismo mientras tomaba el micrófono para acompañar al cantante en “Better Man”. Al terminar la interpretación, Williams abrazó al conductor y le dedicó una frase que provocó la reacción de los asistentes: “Mi hermano mexicano”.
El momento dividió opiniones en redes
El inesperado dueto rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron el reencuentro entre ambos artistas, otros cuestionaron la elección de Chaparro como invitado y señalaron que hubieran preferido que Williams compartiera el escenario con Yuridia para interpretar “Angels”.
La presentación del 7 de octubre fue la primera de las dos fechas que Robbie Williams tiene programadas en el Palacio de los Deportes. El cantante continuará su recorrido por México con una presentación el 10 de octubre en el festival Pulso GNP, en Querétaro, y posteriormente tendrá una fecha el 27 de octubre en VidantaWorld Nuevo Nayarit, en Puerto Vallarta.