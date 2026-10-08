Robbie Williams y Omar Chaparro sorprendieron al público del Palacio de los Deportes con un inesperado dueto / FB: Moises Casab

El cantante británico y el conductor mexicano se reencontraron 20 años después de haber compartido pantalla y volvieron a cantar juntos frente al público del Palacio de los Deportes

Robbie Williams sorprendió a los asistentes de su primer concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México al invitar al escenario a Omar Chaparro, con quien interpretó “Better Man”.

El encuentro ocurrió la noche del miércoles 7 de octubre, casi al cierre de la presentación del británico como parte de su Britpop World Tour. Antes de que Chaparro apareciera, Williams recordó que ambos habían compartido escenario dos décadas atrás.

“Damas y caballeros, hace 20 años este hombre tocó la guitarra conmigo. Y esta noche cantará conmigo... es Omar Chaparro”, anunció el cantante, provocando los aplausos del público.

El cantante británico invitó a Omar Chaparro al escenario para interpretar juntos “Better Man” / FB: Moises Casab

Robbie Williams y Omar Chaparro ya habían trabajado juntos

El dueto tuvo como antecedente un encuentro ocurrido en 2005, cuando Robbie Williams acudió al programa No Manchesde Telehit para promocionar su álbum Intensive Care.

Robbie Williams y Omar Chaparro se reencontraron sobre el escenario 20 años después de su primer encuentro / IG: omarchaparro

En aquella ocasión, el cantante británico convivió con Chaparro y llegó a bromear con él durante la emisión. Veinte años después, ambos volvieron a encontrarse, ahora sobre el escenario de uno de los recintos más importantes de la capital.

Chaparro apareció visiblemente emocionado y con cierto nerviosismo mientras tomaba el micrófono para acompañar al cantante en “Better Man”. Al terminar la interpretación, Williams abrazó al conductor y le dedicó una frase que provocó la reacción de los asistentes: “Mi hermano mexicano”.

El momento dividió opiniones en redes

El inesperado dueto rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron el reencuentro entre ambos artistas, otros cuestionaron la elección de Chaparro como invitado y señalaron que hubieran preferido que Williams compartiera el escenario con Yuridia para interpretar “Angels”.

Omar Chaparro acompañó a Robbie Williams durante uno de los momentos más comentados de su concierto en CDMX / FB: Moises Casab