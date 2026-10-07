Después de varios años de ausencia de los escenarios mexicanos, Robbie Williams está de regreso en México con dos presentaciones programadas para este miércoles 7 y jueves 8 de octubre en el Palacio de los Deportes de la CDMX. El cantante británico llega como parte de su gira BRITPOP , y aunque el setlist definitivo para México no ha sido confirmado, sus conciertos más recientes permiten conocer cuáles son las canciones que tienen mayores posibilidades de sonar durante sus presentaciones.

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¿Qué canciones cantará Robbie Williams en CDMX?

El repertorio que interpretó en su concierto más reciente en Buenos Aires, Argentina, sirve como referencia para los shows mexicanos. En aquella presentación, Williams combinó grandes éxitos de su carrera, canciones de su etapa más reciente y algunos covers.

El posible setlist para el Palacio de los Deportes incluye:

Let Me Entertain You Rocket Rock DJ Strong Supreme Bite Your Tongue Tripping / Angels / Feel / Sexed Up / Candy / Wonderwall Love My Life Better Man Something Beautiful Millennium Theme From New York, New York No Regrets De música ligera / Seven Nation Army / We Will Rock You / River Deep, Mountain High / Y.M.C.A. / Bohemian Rhapsody / Hey Jude Come Undone Kids She's the One My Way Feel Angels

Este repertorio corresponde a la presentación del 4 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, por lo que podría presentar modificaciones durante sus conciertos en México.