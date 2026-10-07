Después de varios años de ausencia de los escenarios mexicanos, Robbie Williams está de regreso en México con dos presentaciones programadas para este miércoles 7 y jueves 8 de octubre en el Palacio de los Deportes de la CDMX. El cantante británico llega como parte de su gira BRITPOP, y aunque el setlist definitivo para México no ha sido confirmado, sus conciertos más recientes permiten conocer cuáles son las canciones que tienen mayores posibilidades de sonar durante sus presentaciones.
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¿Qué canciones cantará Robbie Williams en CDMX?
El repertorio que interpretó en su concierto más reciente en Buenos Aires, Argentina, sirve como referencia para los shows mexicanos. En aquella presentación, Williams combinó grandes éxitos de su carrera, canciones de su etapa más reciente y algunos covers.
El posible setlist para el Palacio de los Deportes incluye:
Let Me Entertain You
Rocket
Rock DJ
Strong
Supreme
Bite Your Tongue
Tripping / Angels / Feel / Sexed Up / Candy / Wonderwall
Love My Life
Better Man
Something Beautiful
Millennium
Theme From New York, New York
No Regrets
De música ligera / Seven Nation Army / We Will Rock You / River Deep, Mountain High / Y.M.C.A. / Bohemian Rhapsody / Hey Jude
Come Undone
Kids
She's the One
My Way
Feel
Angels
Este repertorio corresponde a la presentación del 4 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, por lo que podría presentar modificaciones durante sus conciertos en México.
Williams también ha demostrado que modifica algunas canciones y versiones dependiendo de la ciudad, por lo que no se descarta que prepare alguna sorpresa especial para el público mexicano. De hecho, su repertorio ha cambiado en diferentes fechas de la gira, por lo que la lista definitiva de canciones solamente quedará confirmada cuando el cantante suba al escenario del Palacio de los Deportes.
¿Cuándo son los conciertos de Robbie Williams en CDMX?
Robbie Williams se presentará en el Palacio de los Deportes los días 7 y 8 de octubre de 2026, ambas fechas a las 20:00 horas. Los dos conciertos aparecen actualmente como sin disponibilidad de boletos en Ticketmaster México.
El cantante continuará posteriormente con su recorrido por México, pues el 10 de octubre está programado para presentarse en el Festival Pulso GNP, en Querétaro.