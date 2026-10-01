Un fuerte estruendo sorprendió durante la madrugada a quienes se encontraban en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Una fuerte explosión se registró alrededor de las 5:41 horas de este jueves 1 de octubre en un inmueble ubicado sobre Avenida Juárez, frente a la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc. La explosión ocurrió en la planta baja del edificio, donde se encontraba un transformador eléctrico.

Bomberos atendieron el incendio en un inmueble frente a la Alameda Central / RRSS

El estallido generó una movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y policías capitalinos, quienes acudieron para controlar la situación y revisar el inmueble. De acuerdo con las autoridades, no hubo personas lesionadas por el incidente.

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Explosión provoca daños en edificio

Videos captados por cámaras de seguridad muestran el momento en que un destello aparece en la zona y, en cuestión de segundos, se produce el estallido. Las imágenes también exponen cómo las luces de la Alameda Central se apagaron después de la explosión, mientras el humo comenzó a extenderse por el área.

El estallido ocurrió durante la madrugada y no dejó personas lesionadas / Captura de pantalla

Cierran Avenida Juárez por emergencia

El inmueble afectado se encuentra en Avenida Juárez número 60, entre Revillagigedo y Luis Moya, frente a la Alameda Central. Se trata de un edificio utilizado como oficinas y que cuenta con valor patrimonial, por lo que las autoridades realizaron una revisión para descartar daños estructurales.