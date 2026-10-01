Ernesto Laguardia terminó su participación en La Casa de los Famosos México y se convirtió en el séptimo lugar de la competencia. La decisión se dio a conocer durante la gala del miércoles 30 de septiembre, cuando Galilea Montijo anunció que el actor quedaba fuera por decisión del público.
El actor llegó a esta etapa junto con Gema Garoa, quien también se encontraba en riesgo de abandonar la casa. Al final, Laguardia recibió la menor cantidad de votos acumulados y tuvo que despedirse de sus compañeros, quedándose a pocos días de la gran final de la cuarta temporada.
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Ernesto Laguardia se despide del reality
Durante su salida, Ernesto fue despedido por los habitantes que permanecen en la casa. Después de permanecer más de dos meses dentro de la competencia, el actor salió por la puerta principal y posteriormente se reencontró con Galilea Montijo en el foro del programa.
Ya fuera de la casa, Laguardia reconoció que no esperaba abandonar la competencia esa noche. El actor se mostró agradecido por el apoyo recibido y habló sobre su experiencia dentro del reality, donde enfrentó distintas nominaciones y logró avanzar hasta la recta final de la temporada.
Seis habitantes siguen rumbo a la final
Con la salida de Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Memo Schutz son los seis habitantes que permanecen en la competencia. La temporada entró así en sus últimos días, con el público encargado de definir al ganador.
La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se llevará a cabo para el domingo 4 de octubre. El ganador de esta edición recibirá un premio de 4 millones de pesos, mientras la competencia entra en el cierre de esta etapa después de una temporada marcada por eliminaciones y participación del público.