En el cierre de la cuarta temporada, Ernesto Laguardia se despidió del reality tras quedar en séptimo lugar por decisión del público

Ernesto Laguardia terminó su participación en La Casa de los Famosos México y se convirtió en el séptimo lugar de la competencia. La decisión se dio a conocer durante la gala del miércoles 30 de septiembre, cuando Galilea Montijo anunció que el actor quedaba fuera por decisión del público.

El actor terminó en el séptimo lugar del reality / @LaCasadelosFamososMX

El actor llegó a esta etapa junto con Gema Garoa, quien también se encontraba en riesgo de abandonar la casa. Al final, Laguardia recibió la menor cantidad de votos acumulados y tuvo que despedirse de sus compañeros, quedándose a pocos días de la gran final de la cuarta temporada.

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Ernesto Laguardia se despide del reality

Durante su salida, Ernesto fue despedido por los habitantes que permanecen en la casa. Después de permanecer más de dos meses dentro de la competencia, el actor salió por la puerta principal y posteriormente se reencontró con Galilea Montijo en el foro del programa.

Laguardia abandona la competencia rumbo a la gran final / @LaCasadelosFamososMX

Ya fuera de la casa, Laguardia reconoció que no esperaba abandonar la competencia esa noche. El actor se mostró agradecido por el apoyo recibido y habló sobre su experiencia dentro del reality, donde enfrentó distintas nominaciones y logró avanzar hasta la recta final de la temporada.

Seis habitantes siguen rumbo a la final

Con la salida de Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Memo Schutz son los seis habitantes que permanecen en la competencia. La temporada entró así en sus últimos días, con el público encargado de definir al ganador.