Así puedes votar hasta 10 veces al día en la final de La Casa de los Famosos México 2026

Las votaciones serán fundamentales para determinar quién permanece en La Casa de los Famosos México./ LCDLFMX

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez comenzaron la última semana; el público decidirá quién llega a la final y gana los 4 millones de pesos

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 será el domingo 4 de octubre, pero antes de llegar a esa noche todavía habrá movimientos dentro del reality. La producción confirmó que los siete habitantes que arrancaron la semana final dependerán completamente del voto del público, que será el encargado de definir quién continúa y quién queda fuera conforme avance la competencia.

En esta etapa ya no habrá pruebas para ganar inmunidad ni boletos directos. El voto es positivo, lo que significa que la audiencia debe apoyar al participante que quiere mantener dentro de La Casa. El habitante que acumule menos respaldo en los cortes establecidos será quien pierda su lugar.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 2026?

La mecánica es sencilla: cuando la votación esté abierta, los seguidores deben entrar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México, ingresar a la sección de votaciones y elegir al habitante al que desean apoyar. También puede utilizarse el código QR que aparece durante las transmisiones del programa.

Los usuarios con ViX Premium pueden aprovechar votos adicionales, de acuerdo con las reglas que la producción mantiene activas para esta etapa. Los votos pueden concentrarse en un solo participante o repartirse entre varios, siempre dentro de los periodos habilitados durante las galas y transmisiones.

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez comenzaron la última semana del reality./ LCDLFMX

Estos son los siete habitantes que siguen en competencia

La última semana comenzó con Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez todavía dentro del reality. Cada uno llegó por una vía distinta: algunos aseguraron su lugar mediante pruebas, otros por votaciones positivas internas y los últimos sobrevivieron al proceso de eliminación.

La salida de Brianda Deyanara terminó por completar la lista de quienes siguen en carrera. Después de su eliminación, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez conservaron su lugar y se sumaron al grupo que ya tenía asegurada su permanencia en la semana decisiva.

El público tendrá la última palabra para definir al ganador de La Casa de los Famosos México 2026./ LCDLFMX