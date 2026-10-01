La exalcaldesa de Cuauhtémoc dejó atrás parte de los vendajes y prendas de compresión para mostrar el avance de su recuperación

Después de semanas en las que apareció en redes sociales entre vendajes, una férula nasal y prendas de compresión, Sandra Cuevas volvió a colocarse bajo los reflectores al compartir una nueva fotografía en la que muestra el avance de su recuperación. La exalcaldesa de Cuauhtémoc decidió documentar buena parte del proceso posterior a sus recientes intervenciones y ahora dejó ver una imagen considerablemente distinta a la de los primeros días después de pasar por el quirófano.

La transformación ha generado conversación entre sus seguidores debido a los cambios que pueden observarse tanto en su rostro como en su figura. Sin embargo, la propia Cuevas todavía atraviesa un proceso de recuperación, por lo que las imágenes que ha compartido durante las últimas semanas han mostrado una evolución progresiva y no necesariamente el resultado definitivo de todos los procedimientos.

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Así han sido los cambios que se ha hecho la empresaria Sandra Cuevas / Redes Sociales

¿Cómo quedó Sandra Cuevas después de sus cirugías?

Las publicaciones más recientes muestran a Sandra Cuevas con una apariencia más recuperada, especialmente en el rostro, donde la inflamación que presentó durante los primeros días ha disminuido. Atrás quedaron algunas de las imágenes que llamaron la atención porque aparecía con la nariz cubierta por una férula y diferentes vendajes mientras atravesaba las primeras etapas del postoperatorio.

Su figura también ha llamado la atención. Durante su recuperación, la exfuncionaria mostró que utilizaba fajas y prendas de compresión alrededor de la cintura, además de vendajes en distintas partes del cuerpo. En transmisiones posteriores dejó ver la evolución de esa zona y habló de algunos de los cambios realizados durante su paso por el quirófano.

La diferencia entre las primeras fotografías y las imágenes recientes ha provocado numerosos comentarios en redes sociales. Cuevas, lejos de mantener en privado todo el proceso, ha utilizado sus propias plataformas para enseñar gradualmente cómo avanza su recuperación y cómo luce conforme desaparecen algunos de los efectos inmediatos de las intervenciones.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc se dejó ver en televisión / Redes Sociales

¿Qué cirugías se realizó Sandra Cuevas?

Uno de los procedimientos sobre los que Sandra Cuevas sí habló públicamente fue una nueva intervención en la nariz. La exalcaldesa explicó que buscaba corregir problemas derivados de una cirugía anterior y atender dificultades para respirar, por lo que la operación no tuvo únicamente una finalidad estética.

A lo largo de su recuperación también ha mostrado modificaciones en su silueta y hablado sobre procedimientos realizados en otras zonas. No obstante, en redes sociales y diferentes medios han circulado versiones sobre intervenciones adicionales en abdomen, brazos y busto cuyos detalles no siempre han sido confirmados directamente por Cuevas. Por ello, es importante distinguir entre los procedimientos de los que ella misma ha hablado y aquellos atribuidos por terceros.

Las primeras imágenes posteriores al quirófano mostraban precisamente la magnitud del proceso de recuperación. Cuevas apareció con férula en la nariz, vendajes y prendas especiales, mientras que semanas después comenzó a enseñar un rostro menos inflamado y una silueta más definida.

Sandra Cuevas generó varias reacciones por su cambio de imagen / Redes Sociales

Sandra Cuevas muestra su transformación en redes sociales

La exalcaldesa ha convertido sus redes en una especie de seguimiento de su recuperación. En lugar de esperar hasta obtener un resultado final para reaparecer, mostró distintas etapas del proceso y permitió que sus seguidores observaran los cambios conforme avanzaban los días.

Su publicación más reciente marca una diferencia importante frente a aquellas primeras apariciones. La inflamación ha disminuido y buena parte de los vendajes que caracterizaron las imágenes iniciales ya no aparecen, haciendo más evidentes algunos de los cambios en su apariencia.

La transformación, sin embargo, no se limita únicamente a su imagen. Cuevas ha aprovechado este periodo para hablar sobre los planes que tiene una vez concluida su recuperación y asegura que prepara una nueva etapa en diferentes aspectos de su vida.

¿Qué hará Sandra Cuevas después de recuperarse?

La también empresaria ha señalado que busca retomar sus estudios y mantener su actividad empresarial, dos aspectos que pretende combinar con la preparación de sus siguientes movimientos en la vida pública.

A finales de septiembre, Cuevas explicó que trabaja en una estrategia para intentar llegar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030. También señaló que retomaría sus estudios durante los primeros días de octubre y que continuará prestando atención a sus empresas mientras prepara ese proyecto político.

La aspiración no es nueva. En una carta difundida previamente en sus redes sociales ya había dejado clara su intención de volver a competir por un cargo en la capital. “Un día seré Jefa de Gobierno de esta hermosa CDMX”.

En aquel mensaje, Cuevas relacionó su periodo de recuperación con el comienzo de una nueva etapa personal y profesional, dejando claro que su alejamiento temporal de algunas actividades no significaba abandonar sus objetivos políticos.

Sandra Cuevas prepara una nueva etapa rumbo a 2030

Después de gobernar Cuauhtémoc entre 2021 y 2024, Sandra Cuevas intentó llegar al Senado como parte de la fórmula encabezada por Alejandra Barrales bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, aunque no consiguió el escaño. Posteriormente concentró buena parte de su actividad pública en proyectos empresariales y otras iniciativas.

Ahora, la exalcaldesa vuelve a hablar abiertamente de política. Su objetivo declarado es preparar durante los próximos años una estrategia con la que eventualmente pueda buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2030, aunque hasta ahora no existe una candidatura formal ni está definido bajo qué fuerza política podría hacerlo.