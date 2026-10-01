El expresidente aparecer públicamente a través de sus redes sociales para presentar sus dos libros

Después de mantenerse alejado de manera habitual de la conversación pública tras concluir su sexenio, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció este miércoles 30 de septiembre de 2026 mediante sus plataformas digitales. El expresidente aprovechó su regreso para presentar “Pueblo”, su nuevo libro, además de compartir un extenso mensaje en el que abordó el contenido de la publicación y retomó algunas de las ideas políticas que marcaron su administración.

La aparición llamó inmediatamente la atención debido al bajo perfil que López Obrador ha mantenido desde que dejó la Presidencia de México. A diferencia de los años en los que encabezaba diariamente sus conferencias matutinas, sus intervenciones públicas se han vuelto esporádicas, por lo que cada nuevo mensaje del exmandatario genera expectativa entre simpatizantes, críticos y actores políticos.

Andrés Manuel López Obrador reapareció mediante sus plataformas digitales / Especial

¿Por qué reapareció AMLO este 30 de septiembre?

El motivo central de la nueva aparición de López Obrador fue la presentación de “Pueblo”, libro en el que desarrolla su interpretación de distintos momentos de la historia política de México y con el que pretende profundizar en las bases del concepto que durante su gobierno denominó Humanismo Mexicano.

AMLO explicó que inicialmente había considerado otro nombre para la publicación, pero finalmente decidió utilizar una palabra que fue recurrente a lo largo de su trayectoria política.

"Decidí mejor, con el mismo propósito, llamarle Pueblo, aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, es el pueblo", expresó López Obrador.

La frase resume parte del planteamiento que el expresidente busca desarrollar en la publicación: colocar a la ciudadanía y particularmente a los sectores populares en el centro de su interpretación sobre la democracia, el poder político y las transformaciones sociales ocurridas en México.

El expresidente aprovechó su regreso para presentar “Pueblo”, su nuevo libro / Especial

¿De qué trata “Pueblo”, el nuevo libro de AMLO?

La nueva publicación llega después de “Grandeza”, obra publicada en noviembre de 2025 y enfocada principalmente en la dimensión cultural, histórica y social que López Obrador atribuye a México y a sus pueblos originarios.

Con “Pueblo”, el expresidente cambia el enfoque hacia la historia política y los movimientos sociales que, desde su perspectiva, han definido distintas etapas del país. Ambos libros forman parte de un mismo planteamiento intelectual con el que busca desarrollar los fundamentos del Humanismo Mexicano.

Una de las expresiones utilizadas por López Obrador para resumir esta concepción ha sido "por el bien de todos, primero los pobres", frase que también fue uno de los principales lemas políticos durante su trayectoria y posteriormente durante su administración federal.

El planteamiento presentado en sus obras combina dos grandes componentes: por un lado, la dimensión cultural desarrollada en Grandeza y, por otro, la historia política que ahora aborda en Pueblo. Con ambos textos, López Obrador busca dejar plasmada su interpretación de las bases ideológicas y sociales del movimiento político que encabezó.

La nueva publicación llega después de “Grandeza”, obra publicada en noviembre de 2025 / Especial

AMLO reaparece después de mantener un bajo perfil

Desde que entregó la Presidencia de México a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024, López Obrador redujo considerablemente sus apariciones públicas y se retiró de la actividad política cotidiana que había desarrollado durante décadas.

El exmandatario se trasladó a su propiedad conocida como “La Chingada”, ubicada en Palenque, Chiapas, desde donde ha dedicado buena parte de su tiempo a escribir y preparar nuevas publicaciones.

Precisamente por esa ausencia, durante los últimos meses también han circulado imágenes y videos antiguos presentados en redes sociales como si fueran apariciones recientes del expresidente. Algunas publicaciones incluso provocaron especulaciones sobre su ubicación y actividades, pese a que correspondían a materiales grabados años atrás.

¿Qué relación mantiene AMLO con Claudia Sheinbaum?

Aunque López Obrador se retiró de la actividad pública cotidiana, Claudia Sheinbaum ha continuado reivindicando públicamente el legado político de su antecesor. Apenas el 25 de septiembre, durante una visita a Tabasco, la Presidenta volvió a reconocer el papel de AMLO dentro del movimiento que actualmente gobierna México.

Dos días después, durante el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum volvió a mencionar a López Obrador al hablar de los dirigentes que, desde su perspectiva, han participado en las transformaciones recientes del país.

El propio López Obrador, por su parte, ha expresado respaldo a Sheinbaum en sus intervenciones posteriores al final de su sexenio, aunque su retiro ha significado mantenerse apartado de las decisiones cotidianas del Gobierno federal.

Por ello, cualquier interpretación sobre si su reaparición de este 30 de septiembre representa una intervención directa en la coyuntura política deberá distinguirse del motivo expresado por el propio exmandatario: la presentación de su nuevo libro.

“Pueblo” complementa el proyecto intelectual de López Obrador

La publicación también representa una nueva etapa en la producción editorial de AMLO, quien a lo largo de su carrera ha escrito diversos libros sobre historia, política, economía y su propia visión del país.

En esta ocasión, “Pueblo” busca complementar “Grandeza” y desarrollar la parte política de lo que López Obrador denomina Humanismo Mexicano. El exmandatario pretende explicar mediante acontecimientos históricos y movimientos sociales por qué considera que la ciudadanía debe ocupar el papel central dentro de una democracia.

¿AMLO regresará a la política?

La reaparición naturalmente abrió nuevamente la pregunta sobre si Andrés Manuel López Obrador pretende aumentar su presencia pública después de dos años alejado de la actividad política cotidiana.

Sin embargo, la presentación de un libro y la publicación de un mensaje en redes sociales no significan por sí mismas un regreso formal a la política activa. Hasta ahora, el motivo expuesto para esta nueva aparición está relacionado con su trabajo editorial y con la difusión de las ideas contenidas en Pueblo.

AMLO vuelve a hablarle directamente a sus seguidores

La presentación de “Pueblo” permitió a López Obrador retomar un formato que caracterizó buena parte de su carrera: mensajes extensos en los que combina referencias históricas, planteamientos políticos y reflexiones sobre México.

Su regreso ocurre exactamente un 30 de septiembre, una fecha particularmente simbólica en su trayectoria, pues el 30 de septiembre de 2024 encabezó su última jornada completa como presidente antes de entregar el poder a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre.

Ahora, dos años después de aquella transición, AMLO vuelve a colocarse momentáneamente en la conversación pública, esta vez no desde Palacio Nacional ni como jefe del Ejecutivo, sino como expresidente y autor de una nueva obra.