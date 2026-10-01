La mujer recibió dos dosis durante la inyección letal en Tennessee / Captura de pantalla

Tras pasar 30 años en el corredor de la muerte, la única mujer condenada a la pena capital en el estado permaneció con vida luego de un fallo en el procedimiento penal

Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de inyección letal durante el intento de ejecución realizado la noche del miércoles 30 de septiembre en Tennessee, Estados Unidos. El Departamento Correccional estatal confirmó que la mujer fue trasladada a una instalación médica después de que el procedimiento no provocara su muerte.

Pike llevaba más de 30 años en el corredor de la muerte / RRSS

El caso ocurrió en medio de una jornada por movimientos judiciales de última hora. Un tribunal federal de apelaciones había suspendido temporalmente la ejecución, pero la Corte Suprema de Estados Unidos levantó posteriormente esa medida y permitió que Tennessee continuara con el procedimiento.

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Dos dosis y una ejecución fallida de muerte

El propio Departamento Correccional de Tennessee sostuvo que sus funcionarios siguieron el protocolo establecido para la ejecución y señaló que este contempla una segunda administración si la persona no ha fallecido tras la primera. La autoridad indicó que el procedimiento no contempla medidas adicionales después de completar esas dos aplicaciones.

Christa Pike fue trasladada a un hospital tras el intento de ejecución / Captura de pantalla

Pike llevaba más de 30 años en el corredor de la muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. Fue condenada por el crimen en 1996 y permanecía como la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee; tenía 18 años cuando ocurrió el homicidio.

Tennessee suspende las ejecuciones

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones restantes previstas para este año y anunció una revisión independiente para determinar qué ocurrió durante el intento de ejecutar a Pike.