Un potente estruendo durante las lluvias de este miércoles provocó vibraciones que fueron captadas por sensores sísmicos

Habitantes de distintas zonas de la Ciudad de México vivieron momentos de desconcierto durante la tarde de este miércoles 30 de septiembre, luego de escuchar un fuerte y prolongado estruendo en medio de la tormenta que se registraba en la capital. La intensidad fue tal que algunas personas reportaron vibraciones en ventanas y otros objetos, mientras que SkyAlert emitió una notificación por la detección de un posible sismo local en Mixcoac. Sin embargo, minutos después se aclaró que el origen de la señal no había sido un movimiento telúrico, sino un potente rayo registrado en el poniente de la ciudad.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:56 horas, cuando usuarios de redes sociales comenzaron a preguntar si se había registrado un microsismo. Los testimonios sobre el fuerte estruendo llegaron desde diferentes puntos de la capital, mientras la notificación emitida por la aplicación aumentó la confusión al coincidir prácticamente con el momento en que se escuchó el trueno.

Podría interesarte Contra Microsismo sacude la Benito Juárez durante la madrugada

El estruendo del relámpago hizo que SkyAlert lo detectara como un microsismo / Especial

¿Tembló en CDMX este miércoles 30 de septiembre?

La primera alerta que llamó la atención fue difundida por SkyAlert, cuyo sistema experimental para detectar movimientos locales registró una señal en la zona de Mixcoac y emitió un aviso a sus usuarios.

“Aviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac. Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad”.

El mensaje apareció a las 16:56 horas y la propia plataforma indicó que este mecanismo de detección se encuentra en desarrollo y está sujeto a posibles errores. La coincidencia entre el estruendo y la notificación provocó que durante algunos minutos se manejara la posibilidad de un nuevo microsismo en la capital.

Sin embargo, posteriormente se informó que no se había tratado de un sismo. La señal que activó la detección correspondió a la caída de un fuerte rayo en el poniente de la Ciudad de México, cuya vibración fue registrada simultáneamente por varios sensores.

Se aclaró que el origen de la señal no había sido un movimiento telúrico, sino un potente rayo / Especial

¿Por qué un rayo puede ser detectado por sensores sísmicos?

Aunque pueda parecer extraño, los sensores utilizados para detectar movimientos del terreno también pueden registrar vibraciones cuyo origen no sea necesariamente un terremoto. En este caso, el intenso fenómeno atmosférico produjo una señal suficientemente fuerte para ser captada por sismógrafos cercanos.

Esto no significa que el rayo haya provocado un microsismo. Lo ocurrido fue que la vibración asociada al fenómeno atmosférico llegó a los instrumentos y el sistema automatizado de SkyAlert la interpretó inicialmente como una señal compatible con un posible movimiento local.

La aclaración posterior señaló precisamente que la señal fue detectada de manera simultánea por varios sensores, circunstancia que llevó al sistema a generar el aviso.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:56 horas bajo la intensa lluvia / Magnific

Usuarios reportaron fuerte estruendo en varias zonas

La intensidad del fenómeno hizo que habitantes de diferentes puntos de la Ciudad de México recurrieran inmediatamente a las redes sociales para preguntar qué había ocurrido. Algunos describieron un trueno particularmente prolongado y una vibración que llegó a sentirse en ventanas y objetos dentro de los inmuebles.

La situación resultó todavía más llamativa porque apenas el 28 de septiembre la Ciudad de México había registrado un microsismo real de magnitud 2.2 con epicentro en la alcaldía Benito Juárez, confirmado por el Servicio Sismológico Nacional.