Lluvias en CDMX seguirán hasta el 5 de octubre: estos días habrá tormentas y granizo

Protección Civil emitió un aviso especial por un periodo de precipitaciones fuertes a muy fuertes en la capital, con actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas cercanas a 50 km/h

Salir con paraguas seguirá siendo necesario en la Ciudad de México durante los próximos días. Las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de tormentas en distintos puntos de la capital y el escenario de inestabilidad se mantendrá, de acuerdo con el aviso de Protección Civil, hasta el lunes 5 de octubre de 2026.

Este miércoles 30 de septiembre ya dio una muestra de lo que puede esperarse. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla para las 16 alcaldías por precipitaciones fuertes y posible caída de granizo entre las 13:00 y las 22:00 horas, con acumulados estimados de 15 a 29 milímetros.

La expectativa para los siguientes días no implica una lluvia permanente sobre toda la ciudad. Las tormentas pueden formarse de manera localizada y cambiar de intensidad en cuestión de horas, por lo que algunas alcaldías podrían registrar afectaciones mayores mientras que en otras la precipitación sea menor.

Tormentas, granizo y viento complicarán los traslados en CDMX

Más allá de la cantidad de agua, uno de los principales problemas será la combinación de fenómenos que puede acompañar a las tormentas. Para este miércoles, la SGIRPC contempla actividad eléctrica, granizo y rachas de viento que pueden alcanzar aproximadamente 45 kilómetros por hora.

Cuando las precipitaciones se concentran en periodos cortos, aumenta la posibilidad de acumulaciones de agua en vialidades, pasos a desnivel y calles con problemas de drenaje. Esto puede traducirse en tránsito lento, desvíos e interrupciones temporales en algunos puntos de la capital.

El temporal en CDMX mantendrá condiciones para tormentas, granizo y actividad eléctrica hasta el 5 de octubre./ Pixabay

El viento añade otro factor de riesgo, especialmente cerca de árboles, anuncios espectaculares, postes, cables y estructuras susceptibles de caer. Por ello, Protección Civil recomienda evitar permanecer cerca de estos elementos durante una tormenta y conducir con mayor precaución.

¿Qué días lloverá en CDMX y hasta cuándo durará el temporal?

El periodo señalado comprende del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre, por lo que las condiciones para precipitaciones abarcarán también el fin de semana. Esto no significa que los seis días presentarán exactamente la misma intensidad ni que todas las alcaldías recibirán lluvia simultáneamente.

Las alertas se emitirán conforme cambie el pronóstico. Por esa razón, la población debe consultar las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, ya que ahí se determina qué alcaldías se encuentran bajo riesgo y qué nivel de alerta corresponde en cada momento.

Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, afectaciones viales y acumulaciones de agua en distintos puntos de la capital./ Pixabay