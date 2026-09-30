Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro derribaron la figura del expresidente después de una protesta

Un grupo de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), derribó y decapitó este miércoles una estatua del expresidente Felipe Calderón en la zona de Los Pinos, en Ciudad de México. El hecho ocurrió después de una protesta frente al Hotel Marquis Reforma, donde se realizaba el Foro América Libre 2026, encuentro que reunió a expresidentes y políticos de distintos países.

Los manifestantes acudieron al hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma para protestar contra el evento. De acuerdo con la información publicada por Milenio, durante la movilización se registraron destrozos y enfrentamientos en el exterior del inmueble. El personal de seguridad del hotel impidió que los inconformes ingresaran al lugar, por lo que posteriormente se trasladaron hacia la Calzada de los Presidentes en Los Pinos, por la calle Fernando Alencastre.

Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro protestaron frente al Hotel Marquis Reforma./especial

¿Cómo derribaron la estatua de Felipe Calderón?

Una vez en la zona, los manifestantes se acercaron a la estatua de Felipe Calderón, la derribaron y después utilizaron una placa de concreto para retirar la cabeza de la figura. La estatua ya llevaba más de un año en el suelo debido a la caída de un árbol, según el reporte de Milenio.

Después de separar la cabeza del cuerpo, los manifestantes la golpearon varias veces contra el pavimento. Mientras ocurrían los hechos, algunas personas comenzaron a corear “asesino, asesino”. Las estatuas de otros expresidentes ubicadas en el mismo espacio, entre ellas las de Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto, no fueron afectadas durante la protesta.

La figura de Calderón ya llevaba más de un año derribada por la caída de un árbol./especial

El reporte señala que elementos de la Guardia Nacional, encargados de la vigilancia del complejo de Los Pinos, no intervinieron mientras los manifestantes derribaban y golpeaban la estatua. Tras la acción, algunos de los inconformes aseguraron que regresarían para destruirla nuevamente en caso de que volviera a ser colocada en la zona.

VIDEO: así fue el momento en que derribaron la estatua

El momento quedó registrado en video durante la protesta. Las imágenes muestran a los manifestantes alrededor de la figura mientras la derriban y posteriormente separan la cabeza del cuerpo. El hecho ocurrió después de la movilización que comenzó frente al Hotel Marquis Reforma.

Mientras los manifestantes realizaban estas acciones en Los Pinos, Felipe Calderón participaba en el Foro América Libre 2026. Durante su intervención, el exmandatario habló sobre la situación política de México y expresó críticas hacia el gobierno encabezado por Morena.

Calderón acusa deterioro de libertades en México

Durante su participación en el foro, Calderón afirmó que México estaría regresando a una “nueva versión de la dictadura perfecta”, expresión que utilizó para cuestionar lo que consideró un deterioro de las libertades y de los contrapesos institucionales. Sus declaraciones se centraron principalmente en Morena y en las instituciones del país.

El expresidente sostuvo que, aunque Morena llegó al poder en 2018 mediante elecciones, posteriormente habría debilitado instituciones y libertades. También cuestionó la Reforma Judicial y señaló que, desde su perspectiva, esta modificación afectó al Poder Judicial como uno de los contrapesos que permanecían en el país.

Calderón también habló sobre la violencia relacionada con procesos electorales y mencionó cifras sobre candidatos asesinados y agresiones contra aspirantes durante 2024. Además, hizo referencia a señalamientos realizados desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre integrantes de Morena y el crimen organizado. Estas afirmaciones corresponden a los planteamientos expresados por el exmandatario durante el foro.