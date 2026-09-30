¿Citas en grupo? Tinder lanza nueva función para hacer match con grupos de amigos

Group Hangouts busca convertir el tradicional match de Tinder en una experiencia para compartir entre amigos / Redes Sociales

La plataforma amplía su dinámica de encuentros con Group Hangouts, una herramienta que permite crear grupos, descubrir a otros y organizar actividades con hasta 15 personas

Tinder busca cambiar la manera tradicional de hacer match con el lanzamiento de Group Hangouts, una nueva función que permite a los usuarios formar grupos con sus amigos para conocer a otras personas y organizar actividades juntos.

La función permite que los usuarios formen grupos de al menos tres integrantes antes de comenzar a explorar nuevas conexiones / Redes Sociales

La herramienta permite que un grupo de amigos se encuentre con otro dentro de la aplicación, de manera que la interacción ya no se limita al tradicional match entre dos personas. De acuerdo con Tinder, la función está disponible de manera gratuita y actualmente se encuentra en fase de prueba en determinados mercados.

¿Cómo funciona Group Hangouts?

Para utilizar esta modalidad, los usuarios deben crear un grupo e invitar a sus amigos. Una vez que el grupo cuenta con al menos tres integrantes, sus miembros pueden establecer una actividad y un horario para comenzar a descubrir otros grupos.

Los grupos aparecen dentro de la sección de Descubrimiento de Tinder, de manera similar a los perfiles individuales y a la función Double Date, aunque en este caso se muestran varias personas pertenecientes al mismo grupo.

Los grupos aparecen en la sección de Descubrimiento de Tinder para que sus integrantes puedan conocer otras opciones / Redes Sociales

Después, los integrantes pueden deslizar sobre otros grupos. Si existe interés mutuo, se genera un match y se abre un chat en el que participan todos los integrantes de ambos grupos.

Además, Tinder permite que una persona deslice a la derecha sobre alguno de los integrantes de su propio grupo para iniciar una conversación privada.

¿Cuántas personas pueden participar?

Una de las características de Group Hangouts es que permite organizar encuentros de hasta 15 personas, lo que amplía la posibilidad de utilizar Tinder para planes colectivos en lugar de limitar la experiencia a una cita entre dos usuarios.

Entre las actividades que pueden organizarse se encuentran planes como jugar minigolf, ir a karaoke o simplemente salir por la noche, de acuerdo con Tinder.

Una vez creado el grupo, los usuarios pueden elegir una actividad y acordar un horario para su plan / Redes Sociales

La propuesta está dirigida a quienes prefieren conocer personas nuevas acompañados por sus amigos, convirtiendo el proceso de socialización en una experiencia grupal.

¿Cómo crear un grupo en Tinder?

Para comenzar a utilizar la función, los usuarios deben:

Entrar a la sección de Descubrimiento en Tinder.

Seleccionar el botón de Planes en grupo.

Definir una actividad y un horario.

Comenzar a deslizar sobre otros grupos.

Si ambos grupos muestran interés, se genera un match y se habilita un chat colectivo.

Tinder señala que todos los integrantes deben tener al menos 18 años para utilizar esta función y recuerda que deben respetarse sus reglas de comunidad tanto dentro como fuera de la aplicación.

Una función que todavía está en prueba

Aunque Group Hangouts ya puede utilizarse en determinados mercados, Tinder aclara que la herramienta continúa en fase de prueba. Por ello, algunas características pueden cambiar mientras se desarrolla la función.

La nueva modalidad de Tinder se encuentra en fase de prueba y algunas de sus características podrían cambiar / Redes Sociales

Por el momento, las funciones premium y beneficios de suscripciones, como Boosts y Super Likes, no son compatibles con los grupos. También pueden presentarse modificaciones relacionadas con las invitaciones, el número de grupos a los que una persona puede pertenecer y otras características.