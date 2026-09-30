El actor y doblador italiano falleció en su pueblo natal, donde había regresado a vivir después de retirarse de los escenarios

Peppino Mazzullo, actor y doblador italiano conocido por ser la voz original de Topo Gigio, murió este 30 de septiembre a los 100 años. El artista falleció en su casa de Santo Stefano di Briga, el pueblo donde nació en 1926 y al que regresó después de retirarse de los escenarios.

Mazzullo había cumplido un siglo de vida el pasado 6 de junio. Para varias generaciones de italianos, su trayectoria quedó ligada al pequeño ratón de grandes orejas, personaje al que comenzó a interpretar en 1961 y cuya voz mantuvo durante aproximadamente 45 años, hasta 2006.

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¿Cómo se convirtió en la voz de Topo Gigio?

Topo Gigio fue creado por Maria Perego junto con Federico Caldura y llegó por primera vez a la televisión en 1959. En sus primeras apariciones, la voz del personaje estuvo a cargo de Domenico Modugno, pero dos años después Mazzullo comenzó una colaboración que se prolongaría durante décadas.

El actor no se limitó a prestar su voz. También ayudó a construir la personalidad del personaje mediante su forma de hablar, expresiones y entonación, elementos que terminaron convirtiéndose en parte de la identidad de Topo Gigio.

Mazzullo solía contar una historia de su infancia que, con el paso de los años, relacionó con su encuentro con el personaje. Cuando tenía alrededor de dos años, aseguró haber visto una pequeña criatura junto a su cama. Su madre le dijo que era un “fuddettu”, una especie de duende al que se atribuía buena suerte.

Topo Gigio debutó en televisión en 1959./especial

Muchos años después, al entrar a un estudio de la RAI, Mazzullo contó que encontró cierta semejanza entre aquella figura que recordaba de niño y el muñeco creado por Maria Perego. De esa conexión surgió también parte de la inspiración que acompañó su trabajo con el personaje.

Frases como “¿Pero qué me dices?” y “¡Estrújame de mimos!” se convirtieron en algunas de las expresiones más recordadas de Topo Gigio, que terminó por convertirse en uno de los personajes más reconocibles de la televisión italiana.

Una carrera que fue mucho más allá del pequeño ratón

Antes y durante su trayectoria televisiva, Mazzullo desarrolló una carrera en teatro, radio y televisión. Sus primeros trabajos como actor comenzaron en el teatro de su pueblo y, después de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Roma para estudiar en la Academia de Arte Cinematográfico.

Posteriormente viajó a Milán, donde continuó su formación en la Academia de Arte Dramático. A lo largo de las siguientes décadas participó en distintos proyectos y compartió espacios con figuras importantes de la televisión italiana.

Además de Topo Gigio, Mazzullo interpretó al personaje escolar Richetto en el Zecchino d'Oro, papel que mantuvo entre 1961 y 2006. También apareció junto al pequeño ratón en distintos programas y escenarios, donde coincidió con figuras como Raffaella Carrà y Cino Tortorella.

Mazzullo celebró sus 100 años junto a la voz que lo reemplazó

En junio de 2026, Mazzullo celebró su centésimo cumpleaños en Santo Stefano di Briga acompañado por familiares, amigos y periodistas. A la celebración acudió también Leo Valli, quien desde 2010 se convirtió en la voz oficial de Topo Gigio y tomó el relevo del actor.

El encuentro representó un momento simbólico entre dos intérpretes que dieron vida al mismo personaje en diferentes etapas. A pesar de haberse retirado de los escenarios, Mazzullo continuaba considerando a Topo Gigio como una parte fundamental de su identidad artística.