La audiencia contra Lex Ashton fue aplazada y reprogramada para el 22 de octubre de 2026./ Fiscalía

El joven acusado por el homicidio de Jesús Israel y la tentativa de homicidio de un trabajador del CCH Sur fue trasladado de emergencia a un hospital antes de comparecer en el Reclusorio Oriente

El proceso penal contra Lex Ashton “N”, acusado por el ataque ocurrido en el CCH Sur, sufrió un nuevo retraso este miércoles 30 de septiembre de 2026. La audiencia intermedia que debía realizarse en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fue suspendida después de que el imputado requiriera atención hospitalaria antes de comparecer ante el juez.

La diligencia tenía como objetivo avanzar en la etapa donde Fiscalía, defensa y representación de las víctimas presentan los elementos que pretenden llevar a un eventual juicio. Sin embargo, el joven nunca llegó a la sala y posteriormente se informó a sus abogados que había sido trasladado a un hospital debido a problemas de salud.

De acuerdo con la defensa, fue la propia madre de Ashton quien les informó durante la madrugada que su hijo había salido del penal para recibir atención médica. Hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente un diagnóstico oficial sobre lo ocurrido este miércoles, por lo que cualquier referencia a una causa específica de la hospitalización corresponde únicamente a versiones de su representación legal.

Audiencia de Lex Ashton será retomada el 22 de octubre

Ante la ausencia del acusado, el juez decidió diferir la audiencia intermedia para el próximo 22 de octubre de 2026. En esa fecha se prevé continuar con la revisión de los datos de prueba y definir qué elementos podrán ser utilizados si el expediente avanza hacia un juicio oral.

Uno de los puntos que la defensa busca incorporar al expediente son evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. Sus abogados han solicitado desde etapas anteriores que la condición mental del joven sea valorada dentro del procedimiento, además de insistir en que requiere atención médica especializada.

El joven de 20 años enfrenta acusaciones por homicidio y tentativa de homicidio tras el ataque en el CCH Sur./ RS

La representación legal también ha señalado que Ashton presenta litiasis renal bilateral y ha cuestionado si dentro del centro penitenciario existen las condiciones necesarias para atender adecuadamente sus problemas médicos. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos de su defensa y no equivalen a una determinación judicial sobre su estado de salud o responsabilidad penal.

¿De qué está acusado Lex Ashton por el caso CCH Sur?

Lex Ashton permanece sujeto a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio. La investigación deriva del ataque ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, donde murió Jesús Israel, de 16 años, y resultó lesionado un trabajador del plantel.

Después de los hechos, Ashton resultó herido tras caer desde un edificio del plantel y requirió hospitalización. Una vez que recibió atención médica fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento judicial.

A más de un año del ataque, el expediente continúa en etapa intermedia, por lo que todavía no existe una sentencia que establezca su responsabilidad penal. Será en esta fase donde el juez determine qué pruebas podrán llegar al juicio y cuál será el siguiente paso dentro del proceso.