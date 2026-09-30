El productor Reynaldo López junto al reparto principal y comediantes de la nueva entrega. / Georgina Sánchez

El productor Reynaldo López encabezó la ceremonia en el Foro 8 de Televisa San Ángel para bendecir los nuevos capítulos que llegarán a Las Estrellas, ViX y Univisión

Las risas y los enredos familiares están listos para regresar a la pantalla chica. El productor Reynaldo López encabezó la tradicional misa de inicio de grabaciones para la tercera temporada de "Más vale sola", reuniendo al elenco y equipo técnico en el Foro 8 de Televisa San Ángel para bendecir este nuevo ciclo de filmación.

La trama continuará explorando la caótica y divertida relación entre las medias hermanas Julieta (María Elena Saldaña "La Güereja") y Pilar (Cecilia Galliano). Fieles a la esencia de la serie, a estas singulares mujeres les pasará absolutamente de todo en sus vidas cotidianas y en el entorno de la editorial... menos encontrar un marido.

Para esta tercera entrega, la serie mantendrá su sólida alineación de estrellas e incorporará más talento cómico en el set: Los rostros principales: María Elena Saldaña y Cecilia Galliano.

El primer actor Manuel "El Flaco" Ibáñez (como el inolvidable Amador Maldonado) y Alexis Ayala (Gastón).

Raquel Bigorra se mantiene con un rol extendido como la estricta jefa de la editorial, sumándose el humor de Aída Pierce, Tony Balardi, Chaparro Chuacheneguer, Ricardo Mendoza "El Coyote", Daniela Baeza, Melissa Ortega y más elenco.

Elenco y producción reciben la bendición para la tercera temporada de la serie. / Georgina Sánchez

¿Dónde y cuándo verla?

Los nuevos capítulos de la serie cómica se transmitirán en México a través de Las Estrellas y la plataforma de streaming ViX, mientras que la audiencia latina en Estados Unidos podrá disfrutarla mediante la señal de Univisión.