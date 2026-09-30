El Escenario Inclinado seguirá siendo una de las dinámicas principales de Me Caigo de Risa./ Georgina Sánchez

Faisy volverá al frente del programa de Canal 5, que tendrá 40 emisiones, más de 30 juegos nuevos y una amplia lista de invitados especiales

La televisión mexicana se prepara para el regreso de Me Caigo de Risa, uno de los programas de entretenimiento más reconocidos de Canal 5. La producción volverá con su temporada 12 y mantendrá a Faisy como conductor principal, acompañado por la popular Familia Disfuncional.

El estreno está programado para el próximo 12 de octubre de 2026, con transmisiones de lunes a viernes a las 8:00 p.m. por Canal 5. Esta nueva etapa contempla un total de 40 emisiones, en las que el formato combinará improvisación, retos físicos, humor y participación de celebridades invitadas.

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A diferencia de temporadas anteriores, esta entrega buscará ampliar el catálogo de pruebas dentro del programa. La producción confirmó la incorporación de más de 30 dinámicas nuevas, con el objetivo de renovar las situaciones a las que deberán enfrentarse tanto los integrantes habituales como los invitados.

Me Caigo de Risa renovará sus juegos en la temporada 12

Entre las pruebas nuevas se encuentran Velas metaleras, Mocos, Ballet queso, Patito feo y ¿Qué sigue?, además de otras dinámicas que pondrán a prueba la rapidez mental, la coordinación y la capacidad de improvisación de los participantes.

La temporada conservará también uno de los segmentos más identificados con el programa: el Escenario Inclinado. Esta dinámica continuará formando parte de las emisiones y volverá a poner a los participantes en situaciones donde mantener el equilibrio es tan importante como completar correctamente la escena.

Me Caigo de Risa regresará a Canal 5 con su temporada 12 y Faisy nuevamente al frente del programa./ Georgina Sánchez

Otra de las novedades será la incorporación de Daniela Luján a la Familia Disfuncional. Su llegada se suma a un elenco integrado por figuras como Mariazel, Gaby Platas, Ricardo Margaleff, José Luis Rodríguez “El Guana”, Yurem, Jessica Segura, Ricardo Fastlicht, Poncho Borbolla, Mau Nieto y Armando Hernández, entre otros.

¿Qué famosos estarán en la nueva temporada de Me Caigo de Risa?

La lista de invitados será uno de los principales atractivos de la temporada. Entre los nombres confirmados aparecen Tatiana, Camila Fernández, Odalys Ramírez, Nicola Porcella, Wendy Guevara, Walo y Esteban Silvas, David Zepeda, Marie Claire, Ernesto y Jorge D’Alessio, Emilio Osorio, Emmanuel Palomares y Andrea Legarreta.

La temporada 12 contará con 40 emisiones y más de 30 dinámicas nuevas./ TelevisaUnivision

La intención será que cada emisión tenga una combinación distinta de personalidades, lo que permitirá modificar el ritmo de los juegos y generar situaciones diferentes dependiendo de los invitados que participen en cada programa.

La nueva temporada de Me Caigo de Risa se estrenará el 12 de octubre de 2026./ Georgina Sánchez