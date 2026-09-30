También habrá actividad eléctrica, rachas de viento y un ambiente cada vez más fresco / Magnific

Protección Civil capitalina emitió un aviso especial por un temporal que se extenderá hasta el 5 de octubre, con precipitaciones fuertes a muy fuertes

Será mejor no guardar todavía el paraguas y, de paso, tener a la mano una chamarra. La Ciudad de México se prepara para varios días de condiciones meteorológicas complicadas, ya que a partir de este miércoles 30 de septiembre comenzará un temporal de lluvias que podría prolongarse hasta el lunes 5 de octubre de 2026, con precipitaciones fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica, caída de granizo, viento y un descenso gradual de las temperaturas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) difundió un aviso especial para alertar a los habitantes de las 16 alcaldías sobre las condiciones previstas para los próximos días. El cambio llegará después de una jornada de martes 29 de septiembre en la que la dependencia reportó ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado, lluvias ligeras e intervalos de chubascos, con una máxima cercana a los 25 grados Celsius.

La Ciudad de México se prepara para varios días de condiciones meteorológicas complicadas / Magnific

¿Cómo estará el clima en CDMX este 30 de septiembre?

De acuerdo con el aviso especial, a partir del miércoles comenzará un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes que podría mantenerse durante varios días. Estas precipitaciones no llegarán solas, pues también existe posibilidad de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

“#AvisoEspecial por temporal de #lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre de 2026. En este periodo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #viento cercanas a 50 km/h”, dijo la autoridad capitalina.

Las condiciones podrían variar dependiendo de la zona y de la hora del día, por lo que Protección Civil pidió mantenerse atento a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana, especialmente porque las tormentas pueden intensificarse con poca anticipación en algunas alcaldías.

Se espera una semana llena de lluvia y una baja en la temperatura / Magnific

También bajará la temperatura en la Ciudad de México

El paraguas no será lo único que convenga llevar. La SGIRPC señaló que durante el temporal se registrará también un descenso gradual de la temperatura, por lo que las tardes y noches podrían sentirse progresivamente más frescas.

“Se espera descenso gradual de las temperaturas, por lo que el ambiente será cada vez más fresco”, apuntó la dependencia.

La SGIRPC)difundió un aviso especial para alertar a los habitantes de las 16 alcaldías / Magnific

¿Cuántos días durarán las lluvias en CDMX?

El aviso especial comprende desde el miércoles 30 de septiembre hasta el lunes 5 de octubre, lo que representa un periodo de seis días con condiciones favorables para precipitaciones de diferente intensidad.

Eso no significa necesariamente que lloverá de manera continua durante las 24 horas de cada jornada, sino que durante ese periodo existirán condiciones atmosféricas capaces de generar episodios de lluvia fuerte o muy fuerte.

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias fuertes?

Las precipitaciones intensas en la capital pueden generar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de agua, caída de ramas y dificultades en la circulación, especialmente cuando se combinan con viento y granizo.

Además, la actividad eléctrica obliga a extremar precauciones en espacios abiertos y evitar permanecer debajo de árboles, estructuras u objetos que puedan representar un riesgo durante una tormenta.

Las lluvias recientes ya han provocado que Protección Civil active diferentes niveles de alerta en varias alcaldías durante septiembre. El pasado 24 de septiembre, por ejemplo, se emitió Alerta Amarilla por precipitaciones fuertes y posible granizo en nueve demarcaciones.

¿Qué recomienda Protección Civil ante el temporal?

La SGIRPC emitió varias recomendaciones para disminuir riesgos durante los próximos días. Una de las principales es mantener las coladeras libres de basura, especialmente en patios, banquetas y entradas de viviendas, para permitir que el agua pueda circular correctamente hacia el drenaje.

También pidió evitar cruzar calles o avenidas cuando existan corrientes importantes de agua, pues la profundidad puede ser difícil de calcular y representar un peligro para peatones y automovilistas.

Otras recomendaciones incluyen: Retirar basura de coladeras.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

No refugiarse bajo árboles o estructuras durante tormentas.

Utilizar impermeable o paraguas.

Mantenerse atento a los avisos oficiales.