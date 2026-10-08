Una intensa tormenta sorprendió a habitantes de Asunción y otras ciudades de Paraguay con enormes bloques de hielo

Una impresionante tormenta acompañada de granizo de gran tamaño, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento provocó importantes daños materiales en Asunción, Paraguay. El fenómeno meteorológico sorprendió a cientos de habitantes, quienes documentaron cómo enormes bloques de hielo golpeaban automóviles, rompían parabrisas y dañaban los techos de viviendas en cuestión de minutos.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles inundadas, vehículos con cristales destruidos y pedazos de granizo de dimensiones poco habituales. Algunos habitantes compararon el tamaño de las piedras de hielo con pelotas de golf o tenis, mientras otros aseguraron que eran todavía más grandes. De acuerdo con información publicada por ABC Color, con datos de EFE y autoridades paraguayas, el temporal afectó principalmente a localidades del departamento Central, donde también se registraron interrupciones en el suministro eléctrico.

El megagranizo sorprendió a cientos de habitantes, quienes documentaron los hechos / Especial

¿Qué pasó durante la fuerte tormenta en Paraguay?

La tormenta se presentó mientras la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) mantenía vigente una alerta por lluvias intensas y condiciones de tiempo severo. El organismo había advertido sobre la presencia de un sistema de tormentas que afectaría principalmente a la Región Oriental del país, con precipitaciones de moderadas a fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora.

Sin embargo, la intensidad del fenómeno sorprendió a los habitantes de diferentes localidades, particularmente por el tamaño del granizo. En pocos minutos, las calles comenzaron a cubrirse de agua y los automóviles estacionados quedaron expuestos a los golpes de los bloques de hielo, que provocaron daños visibles en parabrisas y carrocerías. Aunque las autoridades habían alertado sobre la posibilidad de tormentas severas, los testimonios reflejan que muchas personas no tuvieron tiempo suficiente para proteger sus pertenencias.

La gente tuvo que resguardarse para no salir herida / Especial

Granizo gigante destroza parabrisas y daña automóviles

Una de las ciudades más afectadas fue San Lorenzo, donde habitantes de diferentes barrios reportaron una intensa granizada durante la noche. Entre las zonas mencionadas por ABC Color se encuentran La Encarnación, Barcequillo, Miraflores, Ñu Pora, San Rafael, Florida y algunos sectores del microcentro, donde numerosos vehículos sufrieron daños como consecuencia del impacto del hielo.

Una vecina del barrio Miraflores relató que el temporal se desarrolló tan rápidamente que no hubo oportunidad de trasladar los automóviles hacia lugares protegidos.

"En pocos minutos pasó todo. Ni siquiera tuvimos tiempo de salir a cambiar los vehículos de lugar o por lo menos poner algo para resguardar”, relató una vecina del barrio Miraflores, citada por ABC Color.

Los bloques de hielo golpeaban automóviles, rompían parabrisas y dañaban los techos / Especial

Otro de los habitantes afectados, identificado como Adrián Bellassai, describió los daños que encontró después de la tormenta, principalmente en los cristales y la carrocería de los automóviles.

“Parabrisas destruidos, y la cantidad de abolladuras ni qué decir”.

La dimensión del granizo también generó numerosas reacciones en redes sociales, donde comenzaron a circular fotografías de los bloques de hielo que cayeron durante el temporal. Aunque algunas comparaciones apuntaban a tamaños similares a pelotas de golf, los reportes disponibles no establecen una medición oficial que confirme el diámetro máximo alcanzado por el granizo.

Tormenta deja 58 líneas eléctricas fuera de servicio

Además de los daños materiales, el temporal también provocó interrupciones en el suministro de energía eléctrica. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) activó un código amarillo para atender las afectaciones y movilizar a su personal operativo con el objetivo de restablecer el servicio en las zonas perjudicadas.

De acuerdo con el reporte de la empresa, 58 líneas eléctricas quedaron fuera de servicio durante la tarde y noche del sábado. Posteriormente, la institución informó que 39 de esas líneas ya habían sido restablecidas, mientras continuaban las labores para recuperar el suministro en los sectores que permanecían sin electricidad.

¿Por qué cayó granizo de gran tamaño en Paraguay?

El director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó en declaraciones a radio Ñandutí que este tipo de fenómenos meteorológicos es “típico de la temporada” de primavera en el Cono Sur. Durante esta época del año pueden desarrollarse sistemas de tormentas intensas capaces de generar precipitaciones abundantes, fuertes vientos y caída de granizo.

Sin embargo, el especialista también planteó que la intensidad de la tormenta y de la granizada pudo haber sido “amplificada” por la influencia del fenómeno de El Niño, que modifica los patrones atmosféricos y de precipitación en distintas regiones del planeta.