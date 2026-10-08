Isaías y Simón mantienen en alerta a México por fuertes lluvias

El huracán Isaías y la tormenta tropical Simón mantienen vigilancia sobre distintas regiones de México / Especial

Las condiciones meteorológicas provocadas por ambos sistemas podrían generar lluvias intensas, inundaciones y oleaje elevado en distintas regiones del país

México mantiene bajo vigilancia a los sistemas tropicales Isaías y Simón, que durante este jueves 8 de octubre provocarán lluvias de distintas intensidades en varias entidades.

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La presencia de Simón en el Pacífico favorece lluvias intensas y oleaje elevado en zonas costeras / CONAGUA

El huracán Isaías, que durante la mañana se fortaleció a categoría 1, se localizó a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 425 kilómetros al norte de Campeche. Presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 160 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-noreste a 15 kilómetros por hora.

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Por su parte, la tormenta tropical Simón se ubicó a 310 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El sistema registra vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste a 11 kilómetros por hora.

Isaías se fortaleció a huracán categoría 1 mientras avanza sobre el Atlántico / CONAGUA

¿Qué estados tendrán lluvias?

La circulación de ambos sistemas favorecerá precipitaciones importantes en diferentes regiones. Se esperan lluvias torrenciales en Guerrero, mientras que Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Puebla también podrían registrar lluvias de fuertes a muy fuertes.

En el sureste, Isaías ocasionará lluvias intensas en zonas de Campeche y Yucatán, además de precipitaciones muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. También se prevén rachas de viento y oleaje elevado en algunas zonas costeras.

Recomiendan extremar precauciones

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil pidió a la población tomar medidas preventivas, entre ellas:

Autoridades mantienen vigilancia ante el riesgo de lluvias, inundaciones y deslaves por ambos sistemas tropicales / Especial