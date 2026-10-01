Huracán Rachel se fortalece a categoría 2: ¿qué estados tendrán lluvias y cuál será su trayectoria?

El huracán Rachel se fortaleció a categoría 2 mientras avanzaba por el Pacífico mexicano y se alejaba gradualmente de las costas / ViveUSA

El ciclón registra vientos de hasta 155 kilómetros por hora y podría intensificarse durante las próximas horas, mientras avanza hacia el oeste-noroeste y se aleja gradualmente de las costas mexicanas

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante este jueves 1 de octubre, mientras continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico y mantiene bajo vigilancia a distintas entidades del occidente y noroeste de México.

Rachel registra vientos máximos sostenidos de hasta 155 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste / Zoom Earth

De acuerdo con la información meteorológica disponible, el sistema registra vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con rachas superiores, y avanza hacia el oeste-noroeste a aproximadamente 9 kilómetros por hora.

A las primeras horas de este jueves, el centro de Rachel se ubicó aproximadamente a 390 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 395 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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Aunque el ciclón se aleja gradualmente del territorio continental mexicano, su circulación y bandas nubosas todavía pueden generar lluvias, viento y oleaje elevado en diferentes zonas del país.

Rachel podría intensificarse

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que la estructura de Rachel mejoró durante las últimas horas, con una expansión de la convección profunda alrededor de su centro.

Las condiciones atmosféricas y oceánicas previstas favorecen que el sistema continúe fortaleciéndose. El pronóstico contempla que alcance una intensidad máxima de 105 nudos, alrededor de 120 millas por hora, durante las próximas 36 horas, por lo que podría convertirse en un huracán mayor antes de comenzar a debilitarse gradualmente.

La circulación del huracán Rachel mantiene condiciones para lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados del Pacífico mexicano / CONAGUA y SMN

¿Cuál será la trayectoria del huracán Rachel?

Rachel mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste y se prevé que continúe en esa dirección durante el próximo día.

Posteriormente, el NHC pronostica que el ciclón girará gradualmente hacia el oeste durante el fin de semana, mientras una dorsal se fortalece al norte del sistema.

La trayectoria prevista mantiene el centro del huracán sobre aguas del Pacífico y alejándose de las costas mexicanas. Para el domingo 4 de octubre, el pronóstico ubica el centro cerca de los 20.5 grados de latitud norte y 114.3 grados de longitud oeste.

Aunque Rachel se aleja de las costas mexicanas, las autoridades mantienen el llamado a seguir los avisos oficiales ante posibles afectaciones / Especial

Estos estados tendrán lluvias por Rachel

A pesar de que el centro del huracán se aleja de México, sus bandas nubosas y circulación continuarán generando condiciones adversas.

Los pronósticos contemplan lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

En particular, el sur de Baja California Sur mantiene condiciones de mayor precaución debido a la cercanía relativa del sistema y al comportamiento del oleaje.

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos y deslaves en zonas vulnerables.

Ante estas condiciones, las autoridades meteorológicas mantienen el llamado a consultar las actualizaciones oficiales, principalmente para las comunidades costeras y las actividades marítimas.

Rachel se alejará de México

El pronóstico indica que Rachel comenzará a debilitarse después de alcanzar su máxima intensidad prevista, debido a temperaturas del mar progresivamente más bajas y a la entrada de aire seco en niveles medios de la atmósfera.