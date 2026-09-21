El ciclón se fortaleció la noche de este domingo frente al Pacífico mexicano y podría experimentar una rápida intensificación; Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero están entre los estados bajo vigilancia

El Pacífico mexicano vuelve a estar bajo vigilancia ante el fortalecimiento de Polo, sistema que la noche de este domingo 20 de septiembre evolucionó de depresión tropical a tormenta tropical. El fenómeno permanece sobre el mar, pero los pronósticos advierten que podría ganar fuerza rápidamente y convertirse en un huracán mayor durante los próximos días.

A las 21:00 horas, Polo se encontraba aproximadamente a 435 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y 430 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Horas antes todavía era identificado como la depresión tropical Diecisiete-E, por lo que su evolución comenzó a acelerarse durante la tarde y noche del domingo.

El SMN prevé que Polo pueda evolucionar a huracán categoría 3 durante la semana./ CONAGUA

¿Cuándo podría Polo convertirse en huracán categoría 3?

El escenario presentado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla un fortalecimiento continuo. El sistema podría alcanzar la categoría 1 entre la noche del lunes y las primeras horas del martes, avanzar posteriormente a categoría 2 y llegar al miércoles convertido en un huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó el escenario previsto: "Para el miércoles a las 12 del día el pronóstico oficial nos indica que va a adquirir la categoría 3 en la escala SaffirSimpson, es decir, sería un huracán mayor con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora con rachas de 220 kilómetros por hora y estaría muy cerca de la costa aquí frente al estado de Guerrero".

Aunque por ahora sus bandas nubosas más importantes permanecen sobre el océano, el acercamiento de Polo comenzará a modificar las condiciones del tiempo en el occidente y sur del país. Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de un aumento del oleaje en distintas zonas del litoral.

Polo podría alcanzar vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora si llega a categoría 3./ CONAGUA

Lluvias y oleaje aumentarán por el avance de Polo

Las autoridades prevén acumulados de lluvia que podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros, así como registros de 75 a 150 milímetros en algunas zonas. También podrían presentarse rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora y oleaje que eventualmente alcance hasta cuatro metros, dependiendo de la cercanía y evolución del ciclón.

Este escenario aumenta el riesgo de deslaves, inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, principalmente en zonas bajas o montañosas. Por ello, Conagua mantiene vigilancia sobre presas y cuerpos de agua en entidades del Pacífico mientras Protección Civil refuerza las acciones preventivas en las regiones que podrían recibir mayores efectos.

Para atender cualquier emergencia, la Comisión Nacional del Agua dispone de 21 centros regionales de atención, 717 brigadistas y 865 equipos especializados, entre bombas, retroexcavadoras, pipas y plantas potabilizadoras. Protección Civil también contempla el despliegue de una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) para apoyar la comunicación entre autoridades federales, estatales y municipales.