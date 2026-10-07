Varios estados esperan lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado

México mantiene la vigilancia sobre dos sistemas meteorológicos con potencial de desarrollo ciclónico, uno ubicado en el Golfo de México y otro en el Pacífico Sur, frente a las costas de Oaxaca. De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ambos fenómenos presentan condiciones para continuar fortaleciéndose, mientras sus efectos, en combinación con otros sistemas atmosféricos, favorecerán lluvias de diferentes intensidades en buena parte del territorio nacional.

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Uno de los sistemas presenta 100% de probabilidad de desarrollo ciclónico en un periodo de 48 horas y se encuentra en el Golfo de México, aproximadamente a 170 kilómetros al este del Puerto de Altamira, Tamaulipas. El segundo se localiza al sur de las costas de Oaxaca, a unos 320 kilómetros al sur de Lagunas de Chacahua, y mantiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

México mantiene la vigilancia sobre dos sistemas meteorológicos con potencial de desarrollo ciclónico / Especial

¿Isaías y Simón llegarán a México?

Aunque los nombres Isaías y Simón aparecen asociados a la posible evolución de estos sistemas, es importante diferenciar entre una zona de baja presión con potencial ciclónico y un ciclón tropical ya formado. Con la información disponible, los dos fenómenos se mantienen bajo vigilancia por sus altas probabilidades de desarrollo, por lo que será necesario seguir las actualizaciones del SMN para conocer su evolución, posible trayectoria y eventual intensidad.

Independientemente de si alcanzan una categoría ciclónica mayor, las condiciones atmosféricas asociadas a ambos sistemas ya forman parte del escenario de lluvias previsto para México. Su interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de divergencia en altura, favorecerá precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en estados del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, además de la Península de Yucatán.

A este panorama se suma el huracán Rachel, categoría 1, aunque este sistema permanece alejado de territorio nacional. De acuerdo con la información disponible, se encuentra aproximadamente a mil 25 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mientras continúa su desplazamiento sobre el Pacífico.

Ambos fenómenos presentan condiciones para continuar fortaleciéndose / Especial

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por los sistemas tropicales?

Las precipitaciones más importantes serán de 75 a 150 milímetros y podrían presentarse de manera puntual en el sureste de Tamaulipas, norte y centro de Veracruz, norte y suroeste de Puebla, sureste de Guerrero, norte, oeste y costa de Oaxaca, centro, este y sur de Chiapas, así como en la costa y oeste de Tabasco.

En Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Campeche se esperan lluvias fuertes con acumulaciones puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros. Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas donde las condiciones sean más severas.

Para Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo, el pronóstico contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones que podrían oscilar entre 25 y 50 milímetros.

Mientras tanto, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato podrían registrar intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

En Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Campeche se esperan lluvias fuertes / Especial

Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca tendrán viento y fuerte oleaje

Los efectos no estarán limitados a las precipitaciones. En las costas de Tamaulipas y Veracruz se pronostican vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

En las costas de Guerrero, Oaxaca y Tabasco, las rachas podrían ubicarse entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí podrían alcanzar rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

También se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur y en las costas de Veracruz y Tabasco. Para los litorales de Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, las olas podrían alcanzar entre uno y dos metros.

¿Qué pasará con el frente frío número 1?

Mientras aumenta la atención sobre las dos zonas de baja presión, el frente número 1 se extiende sobre el noroeste del Golfo de México y, de acuerdo con el pronóstico, dejará de afectar al territorio nacional durante la tarde.

Esto no significará una disminución inmediata de las lluvias en buena parte del país, ya que los sistemas con potencial ciclónico y las demás condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo precipitaciones.