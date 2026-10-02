El SMN prevé siete frentes fríos en octubre de 2026, dos más que el promedio histórico para este mes./ IA

El SMN anticipa siete sistemas frontales durante octubre; la temporada 2026-2027 contempla 56 y alcanzará su mayor actividad hacia el cierre del año

Octubre marcará un cambio importante en el clima de México. Después de un septiembre con poca actividad frontal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante este mes ingresen siete frentes fríos, lo que incrementará la posibilidad de amaneceres más frescos, noches frías y cambios bruscos de temperatura en diferentes regiones del país.

La cifra es relevante porque supera el comportamiento promedio registrado durante las últimas décadas. Para el periodo climatológico 1991-2020, octubre suele presentar alrededor de cinco frentes fríos, mientras que para 2026 se esperan siete. Esto significa que el mes podría tener una actividad frontal más intensa de lo habitual.

No todos los sistemas tendrán la misma fuerza ni afectarán de la misma manera. Algunos podrían provocar únicamente un descenso moderado de temperatura, mientras que otros podrían llegar acompañados de rachas fuertes de viento, lluvias, tormentas y condiciones favorables para heladas, principalmente en estados del norte y zonas altas del centro.

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¿Qué se puede esperar del clima durante octubre?

Uno de los cambios más notorios será la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Durante algunas jornadas todavía podrían presentarse tardes templadas o cálidas, pero con mañanas y noches considerablemente más frías después del paso de un frente.

Las entidades del norte y noroeste serán las más expuestas a los descensos térmicos más importantes. Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila y Baja California podrían registrar temperaturas más bajas conforme las masas de aire frío avancen hacia territorio mexicano.

La entrada de estos sistemas también puede modificar el viento. Cuando una masa de aire frío cruza una región, suele cambiar la dirección y aumentar la intensidad de las ráfagas, especialmente en zonas abiertas y regiones cercanas al Golfo de México.

Los frentes fríos pueden provocar descensos de temperatura, lluvias, viento fuerte y heladas en distintas regiones del país./ Pixabay

En esas áreas también pueden presentarse eventos de Norte, con viento fuerte y oleaje elevado. Además, si existe suficiente humedad, la interacción del aire frío con condiciones más cálidas puede favorecer la formación de lluvias y tormentas.

Octubre será apenas el inicio de la etapa más activa

Aunque octubre tendrá siete frentes fríos, la actividad todavía aumentará rumbo al final del año. El pronóstico contempla ocho sistemas en noviembre y nueve en diciembre, por lo que este último será el mes con mayor número previsto de la temporada.

Para enero de 2027 se esperan otros ocho frentes; febrero tendría siete; marzo y abril registrarían seis cada uno, mientras que mayo cerraría el ciclo con dos.

En total, la temporada 2026-2027 contempla 56 frentes fríos en México, por lo que octubre funcionará como una especie de antesala del periodo más intenso del invierno.

El contraste con septiembre también es importante. Aunque inicialmente se esperaban más sistemas durante ese mes, únicamente se presentó un frente frío, por lo que octubre representará un salto considerable en la actividad meteorológica.

Un frente frío se forma cuando una masa de aire más fría y densa avanza sobre otra más cálida. Ese desplazamiento provoca cambios de temperatura y, dependiendo de la humedad disponible, puede generar nubosidad, precipitaciones, tormentas y viento.