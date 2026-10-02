El Palacio Postal recibe la exposición que recuerda la vida y obra de Juan Gabriel. / Georgina Sánchez

La muestra reúne 110 piezas relacionadas con la vida y trayectoria de Juan Gabriel y podrá visitarse en el Centro Histórico de la CDMX hasta enero de 2027

El legado de Juan Gabriel llega al Centro Histórico de la Ciudad de México con la exposición “Amor eterno: por siempre Juan Gabriel”, una muestra que reúne parte de la colección personal del cantante en el Palacio Postal. La exhibición abrió sus puertas este 1 de octubre de 2026 y reúne 110 piezas provenientes del Museo Juan Gabriel de Ciudad Juárez, entre fotografías, reconocimientos, dibujos, carteles y objetos que forman parte de la historia del llamado Divo de Juárez.

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La exposición es resultado de la colaboración entre Correos de México, el Museo Juan Gabriel y la Fundación Juan Gabriel, con la intención de acercar la trayectoria del intérprete a nuevas generaciones y relacionar su legado musical con la tradición postal mexicana.

¿Qué se puede ver en la exposición de Juan Gabriel?

Entre las piezas que forman parte de “Amor eterno: por siempre Juan Gabriel” se encuentran fotografías del cantante junto a distintos artistas y sus clubes de fans, reconocimientos de su trayectoria y dibujos de figuras femeninas realizados por el propio Juan Gabriel.

También se exhiben pósters de algunas de sus películas, entre ellas El Noa Noa, así como tres de sus icónicas chamarras, elementos que permiten conocer parte de la imagen que construyó durante su carrera. La muestra también recupera la relación de Juan Gabriel con otros grandes compositores mexicanos, entre ellos José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, María Grever, Consuelo Velázquez y Emma Elena Valdelamar.

Felipe Rojas Portillo, director del Museo Juan Gabriel, explicó durante la inauguración que el cantante admiraba a los compositores que lo antecedieron y que esas influencias formaron parte de su desarrollo artístico.

Fotografías, reconocimientos y carteles de películas forman parte de la colección exhibida en el Centro Histórico. / Georgina Sánchez

La exposición también tiene espacios para cantar

La experiencia dedicada al Divo de Juárez no se limita a observar objetos. En el tercer piso del Palacio Postal también se puede encontrar un espacio con la proyección del histórico concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990, acompañado de una ambientación con palcos recreados.

Además, los visitantes pueden encontrar el llamado “Palacio del Despecho”, un espacio equipado con micrófonos para cantar algunas de las canciones más conocidas del artista. Entre los temas que forman parte de esta experiencia se encuentran “Amor eterno”, “Así fue” y “Abrázame muy fuerte”.

La exposición “Amor eterno: por siempre Juan Gabriel” reúne 110 piezas del acervo del Divo de Juárez en el Palacio Postal. / Georgina Sánchez

¿Cuándo y dónde visitar la exposición de Juan Gabriel?

La muestra “Amor eterno: por siempre Juan Gabriel” estará disponible en el tercer piso del Palacio Postal, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estos son los datos para organizar una visita: Exposición: “Amor eterno: por siempre Juan Gabriel”

Lugar: Palacio Postal, Centro Histórico de la CDMX

Dirección: Tacuba 1

Fecha de inicio: 1 de octubre de 2026

Último día: 24 de enero de 2027

Días: martes a domingo

Horario: 10:00 a 17:00 horas

Entrada: gratuita para visitantes nacionales

Extranjeros: 50 pesos

La exposición se suma a los homenajes que durante este año han recuperado distintos aspectos de la trayectoria de Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, y de su aportación a la música mexicana.

Además, Correos de México emitió una serie de estampillas conmemorativas dedicadas a Juan Gabriel y a otros compositores mexicanos como parte de esta iniciativa cultural.