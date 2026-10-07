El Valle de México tendrá un miércoles con cielo nublado, ambiente fresco y lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en algunas zonas del Estado de México

Este miércoles 7 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) tendrán una jornada marcada por cielo nublado, temperaturas frescas y probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En la capital se esperan lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas, principalmente durante la tarde. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

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¿A qué hora lloverá en CDMX?

Durante la mañana habrá cielo medio nublado a nublado, además de ambiente fresco y bancos de niebla en las zonas altas. Para la tarde aumentará la probabilidad de lluvia, cuando se espera el ambiente más templado y la posibilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes. La temperatura en la CDMX oscilará entre 13 y 15 grados Celsius como mínima, mientras que la máxima alcanzará entre 21 y 23 grados.

Se esperan lluvias en el Edomex

El pronóstico señala condiciones todavía más lluviosas para algunas regiones del Edomex. En el suroeste del Estado de México se prevén lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en 24 horas, las cuales también podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

En Toluca, la temperatura mínima será de entre 10 y 12 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 20 y 22 grados Celsius.

La CDMX tendrá lluvias puntuales fuertes durante este miércoles 7 de octubre./ RS

¿Habrá viento en CDMX y Edomex?

También se espera viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas podrían complicar los traslados, especialmente durante los periodos de lluvia, por lo que se recomienda manejar con precaución y evitar cruzar zonas con corrientes de agua.

Ante este pronóstico, si vas a salir durante este miércoles, lleva paraguas o impermeable y toma precauciones durante los traslados, particularmente por la tarde, cuando aumentará la probabilidad de lluvia.