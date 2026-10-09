VIDEO: Revelan video de niño de 6 años que disparó a su maestra y retó a policías tras el ataque

El menor insultó a los agentes, golpeó a otra profesora y reconoció que había tomado el arma de su madre / Especial

Las imágenes de una cámara corporal muestran los momentos posteriores al ataque ocurrido en 2023 en una primaria de Virginia

Un video policial recientemente difundido volvió a colocar bajo los reflectores uno de los casos que más conmoción causó en Estados Unidos: el de un niño de 6 años que disparó contra su maestra en la escuela primaria Richneck, en Newport News, Virginia. Las imágenes, grabadas con una cámara corporal, permiten observar parte de lo ocurrido inmediatamente después del ataque del 6 de enero de 2023, cuando los agentes ingresaron al plantel para asegurar el lugar y atender la emergencia.

El material había permanecido restringido debido a los procedimientos judiciales relacionados con el caso, pero posteriormente un juez determinó que podía hacerse público con una condición: el rostro del menor debía permanecer difuminado para proteger su identidad. En las imágenes puede escucharse al estudiante de primer grado insultar y desafiar a los policías mientras otra profesora intenta mantenerlo bajo control.

Las imágenes son parte de lo ocurrido después del ataque del 6 de enero de 2023 / Especial

VIDEO: Niño reta a policías después de disparar contra su maestra

El menor, identificado como JT para proteger su identidad, aparece sujetado por la profesora Amy Kovac mientras los agentes comienzan a investigar lo sucedido dentro de la escuela. En uno de los intercambios registrados por la cámara corporal, un policía pregunta por el arma utilizada durante el ataque.

—¿Dónde está el arma? —pregunta un agente. —Está por allá —responde el niño, insultando al agente.

La actitud del pequeño continúa mientras los oficiales procesan la escena. En otro momento lanza un desafío directamente contra uno de ellos: "Si quieres un pedazo de mí, ven por todo, p***", dijo el niño.

El material había permanecido restringido debido a los procedimientos judiciales relacionados con el caso / Magnific

Las imágenes también muestran que el menor insultó a la profesora que lo estaba sujetando y llegó a golpearla en el rostro, provocando que sus gafas cayeran. A pesar de lo ocurrido, la docente mantuvo la calma mientras explicaba a los policías algunos antecedentes sobre el comportamiento y la rutina escolar del alumno.

Niño revela que tomó el arma de su madre

Uno de los momentos más importantes del video ocurre cuando el propio menor hace referencia al origen del arma utilizada para disparar contra Abigail “Abby” Zwerner, quien entonces tenía 25 años.

—Eso era de mi mamá —dice el niño, en referencia al arma—. Se lo robé a mi mamá.

La investigación posterior estableció que el arma pertenecía a Deja Taylor, madre del estudiante. Ella enfrentó procesos judiciales tanto a nivel estatal como federal después del tiroteo y recibió sentencias relacionadas con negligencia infantil y posesión de armas.

El rostro del menor debía permanecer difuminado para proteger su identidad / Especial

Mientras los agentes continuaban trabajando dentro de la primaria, el estudiante siguió lanzando comentarios contra ellos.

—Ustedes dos quieren un maldito pedazo de mí, p*** —expresó.

En otro momento de la grabación, volvió a desafiar a los policías:

—Me da igual que pidan refuerzos —les dice el niño a los policías—. Me da igual si voy a la cárcel.

¿Qué pasó con la maestra que recibió el disparo?

El ataque ocurrió el 6 de enero de 2023, cuando el alumno disparó contra Abigail Zwerner dentro de un salón de clases de la escuela primaria Richneck. La bala atravesó una de sus manos antes de impactar en su pecho, causándole lesiones graves, aunque la profesora logró sobrevivir.

Durante un juicio civil posterior, un médico explicó que intentar retirar el proyectil sería más peligroso que mantenerlo alojado en su cuerpo. Zwerner también recordó ante el tribunal el miedo que experimentó inmediatamente después de recibir el disparo.

“Pensé que iba camino del cielo o que ya estaba en el cielo… Pero luego todo se puso negro”, expuso.

La profesora dejó posteriormente la docencia y emprendió acciones legales relacionadas con el manejo que las autoridades escolares dieron a las advertencias previas al ataque.

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Maestra asegura que el niño tenía un horario especial

En las imágenes también aparece Amy Kovac, profesora que mantuvo sujetado al niño después del disparo. Mientras los policías investigaban lo ocurrido, la docente explicó que el estudiante tenía un esquema particular de asistencia.

El pequeño de 6 años "tiene un horario modificado. Su madre debe recogerlo a las 2:30 p. m.. Esta es su primera semana sin que su madre venga con él a la escuela".

Kovac también explicó que corrió por el pasillo después de escuchar el disparo y encontró a Zwerner herida. Mientras relataba lo sucedido, el menor continuó insultándola.

"¡J***te p***a!", dice el niño de 6 años.

La situación llevó incluso a uno de los oficiales presentes a preguntar: "¿Tenemos unas esposas pequeñas?".

Maestra recibió indemnización de 10 millones de dólares

Las consecuencias del ataque no terminaron con los procedimientos relacionados con la madre del niño. Zwerner demandó a Ebony Parker, entonces subdirectora de la escuela primaria Richneck, al considerar que se habían ignorado advertencias sobre la posibilidad de que el estudiante tuviera un arma.

Un jurado determinó posteriormente que existió negligencia grave y otorgó a la exmaestra una indemnización de 10 millones de dólares, además de intereses. El argumento central del proceso fue que las advertencias recibidas antes del ataque no fueron atendidas adecuadamente y que el tiroteo pudo haberse evitado.

Parker también enfrentó un proceso penal por ocho cargos de negligencia infantil. Sin embargo, un juez desestimó ese caso al considerar que la conducta señalada no constituía un delito conforme a la legislación estatal aplicable.

¿Qué pasó con la madre del niño?

Deja Taylor, madre del menor y propietaria del arma utilizada durante el ataque, fue detenida posteriormente y enfrentó procesos distintos a nivel estatal y federal. En 2023 recibió una condena de dos años de prisión por negligencia infantil, mientras que en el proceso federal fue sentenciada a 21 meses de prisión por un cargo relacionado con armas.