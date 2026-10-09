El despacho Del Real & Asociados ha lanzado un comunicado

La lucha por recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano suma un nuevo capítulo en los tribunales. El despacho Del Real & Asociados informó que cinco amparos promovidos en distintos puntos de la República Mexicana han sido admitidos.

Este nueva actualización destaca el avance procesal en busca de revertir la eliminación de este mecanismo de competencia y abrir nuevamente las puertas de la máxima categoría a los clubes que consigan méritos deportivos.

A través de un comunicado dirigido a la afición, la ciudadanía y los medios de comunicación, la firma jurídica, encabezada por el abogado Miguel Darío del Real Campos, dio a conocer que está próxima a celebrarse una audiencia incidental en la que se resolverá sobre la suspensión definitiva solicitada dentro del procedimiento relacionado con la eliminación del ascenso y descenso. Sin embargo, la admisión de los recursos no significa que el sistema vaya a restablecerse de manera inmediata, pues todavía existen etapas legales por resolver.

Los conjuntos del Ascenso pelean por llegar a la Liga MX | IMAGO7

¿Más recursos para la batalla en busca del regreso del Ascenso?

De acuerdo con el documento, además de los cinco amparos admitidos, se interpusieron recursos previstos en la Ley de Amparo contra las decisiones que rechazaron otras demandas, con la intención de que sean revisadas. De esta manera, la defensa busca ampliar las posibilidades de que el Poder Judicial examine los argumentos presentados y determine si las decisiones impugnadas afectan los derechos de los clubes y demás representados.

Otro de los puntos destacados por Del Real & Asociados es la recepción de los informes justificados de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Según el despacho, en dichos informes se reconoce la sujeción de ambas instituciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, un elemento que la representación jurídica considera relevante para sostener que la organización del futbol mexicano debe ajustarse al marco legal nacional y constitucional.

El conflicto tiene como antecedente la suspensión del ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX, una medida que transformó las posibilidades de crecimiento deportivo y económico de numerosos equipos. Desde entonces, la ausencia de una vía de promoción basada en resultados ha alimentado las inconformidades de clubes, directivos y aficionados que consideran que conquistar el derecho a competir en Primera División debería depender, en buena medida, del desempeño conseguido en la cancha y del cumplimiento de los requisitos establecidos.

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Sigue avanzando el caso

Cabe mencionar que, el hecho de que los amparos hayan sido admitidos únicamente indica que sus planteamientos continúan bajo revisión; no constituye una sentencia favorable ni garantiza que los jueces ordenen restablecer el ascenso y descenso. La resolución de las solicitudes de suspensión y, posteriormente, el análisis de fondo serán determinantes para conocer el alcance real de esta estrategia.

En su posicionamiento, el despacho sostuvo que su objetivo es defender el mérito deportivo, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos, además de procurar que las comunidades futbolísticas tengan la posibilidad de aspirar a la máxima categoría mediante el esfuerzo y los resultados de sus equipos. También manifestó su confianza en que los argumentos jurídicos permitan avanzar en la causa, al tiempo que expresó respeto por la independencia judicial y por las resoluciones que emitan las autoridades competentes.

Por ahora, el futuro del ascenso y descenso en México permanece sujeto a las decisiones judiciales y a la postura que mantengan las autoridades deportivas involucradas. Del Real & Asociados aseguró que informará oportunamente sobre las resoluciones y sus alcances.