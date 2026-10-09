El portero Azulcrema estaría volviendo al once inicial en un partido oficial del primer equipo a los 7 meses de la grave lesión

Luis Ángel Malagón apunta a ser titular con América ante Monterrey. Este sábado, el guardameta michoacano volvería a defender la portería azulcrema en un partido oficial por primera vez en siete meses.

Malagón de regreso

De acuerdo con información del periodista Ismael González, Guillermo Almada habría elegido a Malagón para resguardar el arco de las Águilas en el duelo frente a Rayados, en un encuentro especial para el americanismo por los festejos de su 110 aniversario.

Guillermo Almada durante el juego ante Necaxa de Jornada 10 del Apertura 2026 | MEXSPORT

Malagón era el portero titular del América desde mediados del Clausura 2023 y fue una pieza importante en la conquista del tricampeonato. Sin embargo, en marzo pasado sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo alejó de las canchas y lo obligó a atravesar un largo proceso de rehabilitación.

Malagón en la banca de América en la Liga MX | IMAGO 7

Su regreso a la actividad fue el 16 de agosto, cuando tuvo participación con la categoría Sub 21. Posteriormente, volvió a sumar minutos con el primer equipo durante los partidos amistosos disputados en Estados Unidos frente a Cruz Azul y Chivas, aprovechando la pausa por la fecha FIFA.

Ahora, el ‘Señor de la Noche’ está cerca de volver a la titularidad en un partido oficial, con la oportunidad de recuperar su lugar bajo los tres palos en uno de los compromisos más significativos del calendario reciente azulcrema.

Malagón y Rodolfo Cota en celebración con América | IMAGO 7