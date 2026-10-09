Luis Ángel Malagón apunta a ser titular con América ante Monterrey. Este sábado, el guardameta michoacano volvería a defender la portería azulcrema en un partido oficial por primera vez en siete meses.
¿Cómo le fue a Luis Ángel Malagón en su regreso a la titularidad?
Malagón de regreso
De acuerdo con información del periodista Ismael González, Guillermo Almada habría elegido a Malagón para resguardar el arco de las Águilas en el duelo frente a Rayados, en un encuentro especial para el americanismo por los festejos de su 110 aniversario.
Malagón era el portero titular del América desde mediados del Clausura 2023 y fue una pieza importante en la conquista del tricampeonato. Sin embargo, en marzo pasado sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo alejó de las canchas y lo obligó a atravesar un largo proceso de rehabilitación.
Su regreso a la actividad fue el 16 de agosto, cuando tuvo participación con la categoría Sub 21. Posteriormente, volvió a sumar minutos con el primer equipo durante los partidos amistosos disputados en Estados Unidos frente a Cruz Azul y Chivas, aprovechando la pausa por la fecha FIFA.
Ahora, el ‘Señor de la Noche’ está cerca de volver a la titularidad en un partido oficial, con la oportunidad de recuperar su lugar bajo los tres palos en uno de los compromisos más significativos del calendario reciente azulcrema.
El posible regreso de Malagón llegaría en un momento especial para el club, que este fin de semana celebra 110 años de historia. Frente a Monterrey y en el Estadio Banorte, apunta a ser una noche inolvidable, no solo para el americanismo, sino también para Luis Ángel.