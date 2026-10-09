Toluca se enfrenta a los Tigres en la Jornada 11

Antonio Mohamed tendrá una cuenta pendiente por saldar cuando visite el Estadio Universitario al frente del Toluca, pues el técnico argentino acumula más de una década sin conseguir una victoria en la casa de Tigres. El ‘Turco’ volverá a San Nicolás de los Garza con el objetivo de romper una racha que se ha mantenido a lo largo de sus distintas etapas en el futbol mexicano.

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¿Cuándo fue la última victoria del Turco?

La última vez que Mohamed salió victorioso del Volcán fue el 11 de mayo de 2016, cuando dirigía a Rayados y consiguió un triunfo de 1-3 sobre los felinos en los Cuartos de Final de Ida del Clausura 2016. Desde entonces, el estratega no ha podido repetir una victoria en este escenario, pese a regresar con Monterrey, Pumas y Toluca.

Antonio 'Turco' Mohamed y Katia Itzel García, durante el Toluca vs Atlas | MEXSPORT

Desde aquel triunfo con el conjunto albiazul, el argentino ha visitado el Universitario en ocho ocasiones, con un saldo de cinco empates y tres derrotas. Una racha que refleja las dificultades que ha encontrado ante los auriazules, incluso con plantillas y proyectos distintos a lo largo de los años.

Sin embargo, antes de su última victoria con Rayados, el entrenador consiguió imponerse con América por marcador de 0-2 durante el Apertura 2014. En total, registra dos triunfos, siete empates y seis derrotas en 15 partidos dirigidos como visitante frente a Tigres.

Turco Mohamed dirigiendo a Toluca en el Estadio Akron | Imago7

Nueva oportunidad

Ahora, con Toluca, el “Turco” tendrá una nueva oportunidad para saldar esa cuenta pendiente y demostrar que puede conquistar una de las canchas más complicadas para sus equipos. Del otro lado estarán unos Tigres que buscarán hacer valer su localía y prolongar la sequía del entrenador argentino en el Universitario.