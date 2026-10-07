El técnico argentino mostró una lista para defender su continuidad en el banquillo y así pone fin a los rumores de su salida del Toluca

Antonio Mohamed decidió responder a las especulaciones sobre su futuro con números, ya que el técnico del Toluca mostró durante una conferencia de prensa una lista con los entrenadores que enfrentó desde que tomó las riendas de los Diablos Rojos en diciembre de 2024 y destacó que, mientras él se mantiene en el cargo, 60 técnicos diferentes pasaron por los banquillos de sus rivales en la Liga MX.

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Con respecto a lo de Toluca se especula todo el tiempo, que yo no cumplo los contratos, que soy una persona que se va rápido de los lugares. Ahora vamos a cambiar la pregunta: ¿quién es el entrenador en los últimos años más longevo en el futbol mexicano?”, cuestionó el estratega.

Mohamed detalló que durante su periodo al frente del conjunto escarlata, Puebla ya tuvo cinco entrenadores, mientras que Santos Laguna, Atlético de San Luis, Cruz Azul, Monterrey, León, Pachuca y Necaxa utilizaron a cuatro cada uno.

'Turco' Mohamed en el partido de Toluca contra Cruz Azul | MEXSPORT

“Pasaron todos esos técnicos y yo sigo”

La lista también contempla a Chivas, Atlas, Tijuana, Pumas, Tigres y Juárez, con tres entrenadores cada uno, además de Querétaro y América, que tuvieron dos durante este periodo. El estratega también mencionó los movimientos en Mazatlán y Atlante.

Pasaron todos esos técnicos y yo sigo en el banquillo del Toluca”, señaló Mohamed, quien consideró que esta situación debería ser tomada en cuenta ante las versiones que constantemente colocan su salida del club.

El argentino también reconoció que eventualmente llegará el momento de cerrar su ciclo con los Diablos, pero negó que exista actualmente una decisión tomada.

Antonio Mohamed celebrando el título de Leagues Cup | INSTAGRAM

“Si me voy del Toluca es para descansar”

Ante los rumores que lo colocan de regreso en Argentina, Mohamed aseguró que no tiene ningún acuerdo con otro equipo y explicó que, si en algún momento deja Toluca, su intención sería tomarse un descanso.

Si me voy de Toluca es para descansar, no es para otra cosa. Así que después son todas especulaciones”, afirmó.

El técnico aseguró que actualmente está feliz en Toluca y que su atención está puesta en terminar el torneo y afrontar los compromisos de diciembre, incluida la Copa Intercontinental, antes de sentarse con la directiva para analizar qué ocurrirá con su futuro.